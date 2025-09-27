Nacional

Banco Popular tiene casas y terrenos en remate desde los ¢3 millones, vea las opciones

Las casas y terrenos serán rematados en setiembre y octubre por el Banco Popular

Por Ingrid Hidalgo
Casas y terrenos desde ¢4.302.000 están disponibles en remate de la CCSS con opción de crédito hipotecario.
El Banco Popular tiene varias casas y un terreno disponibles para remate en setiembre y octubre. (ChatGPT/Imagen generada con IA)

El Banco Popular tiene varias casas y terrenos listos para rematar, con buenas ofertas para aquellas personas que están en busca de una vivienda o un lote donde puedan crear recuerdos y construir su vida.

Las opciones que ofrece la entidad van desde los ¢3 millones hasta los ¢39 millones, así que aproveche y reclame la vivienda de su interés.

Estas son las viviendas y terrenos que están disponibles en el Banco Popular:

Casa en Puntarenas

El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones.
El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Expediente Judicial: 19-002034-1207-CJ
  • Ubicación: Barranca, Puntarenas, Puntarenas
  • Área: 120,00 m²
  • Valor de mercado: ¢26.995.127,00
  • Base de remate: ¢3.834.168,25
  • Fecha y hora del remate: 6 de octubre de 2025, a las 10 a.m.
  • Contacto: 2104-6634

Casa en Puntarenas

El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones.
El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Expediente Judicial: 20-008180-1207-CJ
  • Ubicación: Barranca, Puntarenas, Puntarenas
  • Área: 145,16 m²
  • Valor de mercado: ¢14.663.079,00
  • Base de remate: ¢9.674.753,42
  • Fecha y hora del remate: 29 de setiembre de 2025, a las 8 a.m.
  • Contacto: 2104-6634

Casa en Siquirres

El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones.
El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Expediente Judicial: 25-001641-1209-CJ
  • Ubicación: Siquirres, Siquirres, Limón
  • Área: 249,39 m²
  • Valor de mercado: ¢39.120.245,00
  • Base de remate: ¢19.582.950,56
  • Fecha y hora del remate: 1 de octubre de 2025, a las 11 a.m.
  • Contacto: 2104-6085

Casa en Puriscal

El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones.
El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Expediente Judicial: 24-000376-1763-CJ
  • Ubicación: Santiago, Puriscal, San José
  • Área: 174,86 m²
  • Valor de mercado: ¢38.152.411,00
  • Base de remate: ¢39.294.795,40
  • Fecha y hora del remate: 8 de octubre de 2025, a la 1:30 p.m.
  • Contacto: 2104-6268

Casa en Osa

El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones.
El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Expediente Judicial: 24-000847-1201-CJ
  • Ubicación: Palmar, Osa, Puntarenas
  • Área: 214,13 m²
  • Valor de mercado: ¢43.917.774,00
  • Base de remate: ¢19.964.640,17
  • Fecha y hora del remate: 10 de octubre de 2025, a las 10:30 a.m.
  • Contacto: 2104-6268

Terreno en Pérez Zeledón

El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones.
El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Expediente Judicial: 25-000632-1200-CJ
  • Ubicación: Daniel Flores, Pérez Zeledón, San José
  • Área: 6988,96 m²
  • Valor de mercado: ¢129.846.116,00
  • Base de remate: ¢30.749.558,35
  • Fecha y hora del remate: 27 de octubre de 2025, a las 8:30 a.m.
  • Contacto: 2104-6085

