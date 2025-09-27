Banco Popular tiene casas y terrenos en remate desde los ¢3 millones, vea las opciones

El Banco Popular tiene varias casas y un terreno disponibles para remate en setiembre y octubre. (ChatGPT/Imagen generada con IA)

El Banco Popular tiene varias casas y terrenos listos para rematar, con buenas ofertas para aquellas personas que están en busca de una vivienda o un lote donde puedan crear recuerdos y construir su vida.

LEA MÁS: ¿Resultó millonario? Vea cuáles números salieron en los Chances de este viernes 26 de setiembre

Las opciones que ofrece la entidad van desde los ¢3 millones hasta los ¢39 millones, así que aproveche y reclame la vivienda de su interés.

Estas son las viviendas y terrenos que están disponibles en el Banco Popular:

Casa en Puntarenas

El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 19-002034-1207-CJ

19-002034-1207-CJ Ubicación: Barranca, Puntarenas, Puntarenas

Barranca, Puntarenas, Puntarenas Área: 120,00 m²

120,00 m² Valor de mercado: ¢26.995.127,00

¢26.995.127,00 Base de remate: ¢3.834.168,25

¢3.834.168,25 Fecha y hora del remate: 6 de octubre de 2025, a las 10 a.m.

6 de octubre de 2025, a las 10 a.m. Contacto: 2104-6634

Casa en Puntarenas

El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 20-008180-1207-CJ

20-008180-1207-CJ Ubicación: Barranca, Puntarenas, Puntarenas

Barranca, Puntarenas, Puntarenas Área: 145,16 m²

145,16 m² Valor de mercado: ¢14.663.079,00

¢14.663.079,00 Base de remate: ¢9.674.753,42

¢9.674.753,42 Fecha y hora del remate: 29 de setiembre de 2025, a las 8 a.m.

29 de setiembre de 2025, a las 8 a.m. Contacto: 2104-6634

Casa en Siquirres

El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 25-001641-1209-CJ

25-001641-1209-CJ Ubicación: Siquirres, Siquirres, Limón

Siquirres, Siquirres, Limón Área: 249,39 m²

249,39 m² Valor de mercado: ¢39.120.245,00

¢39.120.245,00 Base de remate: ¢19.582.950,56

¢19.582.950,56 Fecha y hora del remate: 1 de octubre de 2025, a las 11 a.m.

1 de octubre de 2025, a las 11 a.m. Contacto: 2104-6085

LEA MÁS: Truecaller: la app que identifica llamadas y posibles estafas, pero experto lanza advertencia

Casa en Puriscal

El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 24-000376-1763-CJ

24-000376-1763-CJ Ubicación: Santiago, Puriscal, San José

Santiago, Puriscal, San José Área: 174,86 m²

174,86 m² Valor de mercado: ¢38.152.411,00

¢38.152.411,00 Base de remate: ¢39.294.795,40

¢39.294.795,40 Fecha y hora del remate: 8 de octubre de 2025, a la 1:30 p.m.

8 de octubre de 2025, a la 1:30 p.m. Contacto: 2104-6268

Casa en Osa

El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 24-000847-1201-CJ

24-000847-1201-CJ Ubicación: Palmar, Osa, Puntarenas

Palmar, Osa, Puntarenas Área: 214,13 m²

214,13 m² Valor de mercado: ¢43.917.774,00

¢43.917.774,00 Base de remate: ¢19.964.640,17

¢19.964.640,17 Fecha y hora del remate: 10 de octubre de 2025, a las 10:30 a.m.

10 de octubre de 2025, a las 10:30 a.m. Contacto: 2104-6268

Terreno en Pérez Zeledón

El Banco Popular tiene opciones de casas y un terreno disponibles para remate desde los 3 millones de colones. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 25-000632-1200-CJ

25-000632-1200-CJ Ubicación: Daniel Flores, Pérez Zeledón, San José

Daniel Flores, Pérez Zeledón, San José Área: 6988,96 m²

6988,96 m² Valor de mercado: ¢129.846.116,00

¢129.846.116,00 Base de remate: ¢30.749.558,35

¢30.749.558,35 Fecha y hora del remate: 27 de octubre de 2025, a las 8:30 a.m.

27 de octubre de 2025, a las 8:30 a.m. Contacto: 2104-6085

LEA MÁS: Esto dice Teletica y Trivisión sobre subasta de frecuencias que anunció el MICITT