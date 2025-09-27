¿Resultó millonario? Vea cuáles números salieron en los Chances de este viernes 26 de setiembre

Este viernes 26 de setiembre se anunciaron los números ganadores del sorteo de Chances. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La Junta de Protección Social (JPS), como todos los viernes, jugó el sorteo de los Chances y anunció los números ganadores, por lo que si usted compró un pedacito, entérese cuáles números y series salieron este 26 de setiembre.

Alrededor de las 7:30 p.m. se anunciaron las combinaciones ganadoras del premio mayor, así como del segundo y tercer premio.

Estos son los números que salieron de las tómbolas:

Primer premio: 72, serie 947.

72, serie 947. Segundo premio: 78, serie 914.

78, serie 914. Tercer premio: 14, serie 262.

Recuerde que el primer premio tiene un valor de ¢240 millones, es decir, ¢120 millones en 2 emisiones, así que si usted ganó el número, reclame su premio.

El segundo premio está en ¢37 millones por emisión y el tercero en ¢9 millones por emisión.

El premio mayor de los Chances de este viernes está en ¢240 millones, es decir, ¢120 millones en 2 emisiones. (JPS/JPS)

Para reclamar el monto, debe ir a la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le depositen el dinero.

En caso de que haya comprado en línea, el dinero será depositado en la cuenta bancaria que usted registró en el sitio web de la JPS.

El domingo 28 de setiembre se jugará el sorteo de la Lotería, cuyo premio mayor está en ¢350 millones, es decir, ¢175 millones por emisiones.

¿Salió el acumulado?

El premio Acumulado de este viernes estaba en 370 millones; sin embargo, la bolita que salió fue de 3 millones de colones para la combinación de la serie 544 con el número 78.

Para el próximo domingo, el acumulado asciende a 395 millones de colones.