Hacienda suspendió sitios tributarios este jueves, ¿ahora qué sigue?

El Ministerio de Hacienda suspendió varios sitios tributarios para dar paso al nuevo portal TRIBU-CR. (Jose Cordero/Jose Cordero)

El Ministerio de Hacienda suspendió este jueves 25 de setiembre los sitios tributarios para dar paso al nuevo portal TRIBU-CR.

A las 11:45 p.m., las autoridades desconectaron los sitios Trámites Virtuales (TRAVI), Sistema de Identificación de Contribuyentes (SIC), Declara7 y DeclaraWeb.

Sin embargo, los portales Administración Tributaria (ATV) y EDDI 7 están funcionando parcialmente. Las autoridades indicaron que ATV estará disponible, únicamente, para el segundo pago parcial del impuesto sobre la renta, cuya fecha límite es el 30 de setiembre, así como para el uso del facturador gratuito.

¿Por qué los suspendieron? Pues Hacienda va a migrar toda la información que hay en cada uno de los sitios al nuevo portal que entrará en funcionamiento el 6 de octubre.

Es decir, se trasladan los datos del Registro Único Tributario (RUT), con excepción de usuario, contraseña, correo electrónico y teléfono, que deberán actualizarse en el nuevo portal.

El nuevo portal TRIBU-CR será implementado el 6 de octubre. (Imagen tomada de Shutterstock y modificada con la ayuda de la inteligencia artificial). (Shutterstock/Shutterstock)

Hacienda también va a migrar las declaraciones tributarias recientes, créditos fiscales y deudas vigentes, así como las autorizaciones de representantes legales y situación tributaria en general.

El 6 de octubre también entrará en vigor el nuevo facturador gratuito llamado TICO-FACTURA.

Debido a la implementación del nuevo portal, las autoridades trasladaron para el 24 de octubre la fecha límite de presentación de la declaración de IVA de setiembre, para que los contribuyentes tengan suficiente tiempo para declarar y pagar en el nuevo sistema.

