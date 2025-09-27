Banda de Zarcero es la primera agrupación latina e internacional en presentarse en el Aloha Festival de Hawái

La Banda Municipal de Zarcero participó este sábado 27 de setiembre en el Aloha Festival en Hawái, convirtiéndose en la primera banda internacional en presentarse en dicho evento. (Khon2 News/Khon2 News)

¡Qué orgullo! La Banda Municipal de Zarcero se presentó este sábado 27 de setiembre en el Aloha Festival en Waikiki, Hawái, convirtiéndose en la primera banda internacional y latina en participar en este importante evento de la isla.

Los integrantes, vestidos con trajes inspirados en la vida marina de Costa Rica, desfilaron por las calles hawaianas, mostrando todo su talento musical.

Su presentación fue difundida tanto en la página de Facebook de la Banda Municipal de Zarcero como en la transmisión en vivo del noticiero hawaiano Khon2 News.

La delegación, integrada por bailarines y músicos, llevaron color y música latina y pusieron el nombre de Costa Rica muy en alto.

La banda de Zarcero estuvo a punto de perder su viaje

Hace unos días, previo a su viaje a Hawái, conversamos con uno de los voceros de la banda, Eddy Hidalgo, quien nos comentó que, desde que se oficializó la invitación en 2024, los integrantes han estado emocionados por participar en el evento. Además, se han esforzado y ensayado para representar al país en el Aloha Festival.

Antes de su llegada a Hawái, la Banda Municipal de Zarcero tuvo una complicada travesía, pues un grupo de 60 personas estuvo varado por varias horas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría debido a una falla del radar.

Parte de los integrantes, quienes estaban ansiosos por llegar a la famosa isla, se enteraron del problema del sistema eléctrico en el aeropuerto en horas de la madrugada del miércoles 24 de setiembre.

Debido a ello, su vuelo, que estaba programado para las 8:30 a.m., fue suspendido. A pesar de eso, mantuvieron la esperanza de que en horas de la tarde podrían emprender un nuevo viaje hacia su destino.

Sin embargo, alrededor de la 1:30 p.m. les confirmaron que ese mismo día no podían viajar, sino al día siguiente, es decir, el jueves 25 de setiembre.

Una delegación de 60 personas de la Banda Municipal de Zarcero estuvo varada el miércoles 24 de setiembre en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría por una falla del radar. (Eddy Hidalgo/Eddy Hidalgo)

De hecho, el mismo jueves volaba a Hawái el otro grupo de la banda. Tras horas de viaje, entre vuelos de conexión, ambos grupos llegaron a su destino.

El Aloha Festival que se está realizando este sábado 27 de setiembre es parte de la gira Pura Vida de la Banda Municipal de Zarcero. En los próximos días se presentarán en el Desfile de la Hispanidad en Nueva York y luego, viajarán a Panamá para participar en el City of Stars.

