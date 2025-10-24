Joven 13 años fue alcanzado por bala perdida cuando se encontraba en su casa en Pavas

Un jovencito de apenas 13 años se convirtió en una víctima colateral más de la ola de violencia que se vive en el país, pues estuvo cerca de perder la vida, tras ser alcanzado por una bala perdida cuando se encontraba en su casa.

El indignante hecho ocurrió a eso de las 11:45 p.m. de este jueves en Pavas, San José, específicamente en la localidad de Metrópolis 2, según informó la Cruz Roja.

El hecho ocurrió en Metrópolis 2 de Pavas. Foto: Archivo (IStock)

De acuerdo con la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se dio a consecuencia de una violenta balacera que ocurrió en la vía pública. Se desconoce si los disparos iban dirigidos hacia una persona o si fueron hechos como señal de amenaza.

“El menor se encontraba dentro de una vivienda y, supuestamente, por razones que se desconocen, en vía pública se habrían dado varias detonaciones de arma de fuego. Al parecer, uno de los disparos ingresó a la vivienda donde se encontraba el menor de 13 años y lo impactó en la escápula”, detalló el OIJ.

El jovencito fue atendido por personal de la Cruz Roja, el cual lo trasladó de emergencia al Hospital México.

La buena noticia es que la Policía Judicial informó que el muchacho se encuentra en condición estable y fuera de peligro.