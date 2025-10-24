Joven de 13 años resulta herido de gravedad tras recibir balazo en el pecho en Pavas

Un jovencito de 13 años se encuentra luchando por su vida en un centro médico tras haber sido víctima de un salvaje ataque ocurrido la noche del jueves.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el muchachito tuvo que ser llevado al Hospital San Juan de Dios debido a que recibió un impacto de bala en el pecho.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

El hecho ocurrió a eso de las 11:45 p.m. de este jueves en Pavas, San José, específicamente en la localidad de Metrópolis 2.

El comité de Cruz Roja que atiende esa zona fue alertado sobre una balacera que dejó a una persona herida y a su llegada los paramédicos descubrieron que se trataba de un menor de edad.

“Se informa de persona herida por arma de fuego, en escena se aborda un menor de edad con impacto en tórax, se traslada rojo (delicado) al Hospital San Juan de Dios”, detalló la Benemérita.

De momento las autoridades no han dado una versión de cómo habrían ocurrido los hechos, por lo que se desconoce si el muchachito habría sido víctima colateral de la balacera.

Joven baleado en Alajuela

Un hecho similar ocurrió la madrugada de este viernes en Alajuela, cuando un muchacho de 19 años fue atacado a balazos.

De acuerdo con la Cruz Roja, los hechos se dieron a eso de las 2:55 a.m. en el sector de Tambor de Alajuela.

En la escena los paramédicos atendieron al muchacho, quien presentaba un impacto de bala en la espalda.

El herido fue llevado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.