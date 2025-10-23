Sucesos

Hombre es asesinado en Limón a balazos y varios billetes quedaron tirados alrededor de su cabeza

El violento crimen ocurrió a plena luz del día

Por Adrián Galeano Calvo

Una vez más la provincia de Limón fue escenario de un hecho de sangre, pues a plena luz del día, un hombre fue ejecutado de varios disparos.

Lo que más llamó la atención de este atroz hecho es que alrededor de la cabeza del ahora fallecido quedaron tirados varios billetes. En imágenes que circulan en redes, y que no publicaremos por el nivel de violencia, se alcanzan a ver un billete de ¢10 mil, otro de ¢20 mil y varios dólares.

Varios billetes quedaron tirados alrededor de la cabeza del hombre. Foto cortesía.
De acuerdo con la Cruz Roja, el incidente ocurrió pasadas las 4 p.m. de este jueves en Moín de Limón, específicamente en las cercanías de una gasolinera frente a las instalaciones de Recope.

Tras recibir la alerta sobre una balacera, los paramédicos se presentaron al sitio, donde encontraron al hombre tendido boca arriba.

“Se informa de un hombre herido de arma de fuego a nivel cabeza, sin signos vitales en la escena”, detalló la Cruz Roja.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, ni las circunstancias que habrían mediado en su homicidio.

Otro detalle que está siendo investigado es si los billetes que quedaron tirados le pertenecían a ese hombre o si habrían sido arrojados por la o las personas que le quitaron la vida.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

