Peligrosa emergencia dentro del estadio Alejandro Morera Soto deja a una persona herida

El estadio Alejandro Morera Soto fue escenario de una peligrosa emergencia la tarde de este jueves, la cual dejó como saldo a una persona herida.

Así lo confirmó el Cuerpo de Bomberos, el cual, por medio de su oficina de prensa, indicó que dentro del reducto rojinegro, a las 3:25 p.m., se dio una deflagración de gas, específicamente, ingresando por el portón de sombra.

La emergencia ocurrió en una soda dentro del estadio. Foto Archivo. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

“Estamos en la escena, tenemos una deflagración en una soda, donde un hombre adulto resulta con quemaduras en piernas y brazos. Estamos a la espera de la llegada de la Cruz Roja”, detalló Bomberos.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en el incidente.

Una vez que el personal de la Cruz Roja llegue al estadio, el herido será trasladado de emergencia al centro médico más cercano.

Esta situación se da en horas previas a que Alajuelense se enfrente al Olimpia de Honduras, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana.