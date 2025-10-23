Sucesos

Bomberos son alertados sobre peligrosa emergencia en el estadio Alejandro Morera Soto

La situación habría ocurrido en el estadio, ingresando por el portón de sombra

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

En estos momentos personal del Cuerpo de Bomberos se está desplazando al Estadio Alejandro Morera Soto debido a que fueron alertados sobre una peligrosa emergencia que estaría dándose en ese sitio.

LEA MÁS: Técnico que formó a Kenyel Michel en Alajuelense cuenta lo que le espera al jugador en Minnesota

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Cuerpo de Bomberos, la cual indicó que a las 3:25 p.m. recibieron una alerta sobre una supuesta deflagración de gas dentro del estadio.

LEA MÁS: Alajuelense vs. Olimpia EN VIVO: horario y canales para ver la semifinal de la Copa Centroamericana

“Respondemos a deflagración de cilindro de gas licuado de petróleo, esto en el Estadio Alejandro Morera Soto, ingresando por el portón de sombra”, indicó Bomberos.

LEA MÁS: La evolución de Joel Campbell: entre la mano de Óscar Ramírez y su propio compromiso

De momento, al estadio se está trasladando una unidad, pero de ser mayor la emergencia los Bomberos estarían movilizando más recursos.

Alajuelense juega esta noche contra Olimpia en el partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana.

Ambiente previo clásico Liga vs Saprissa
La situación habría ocurrido en el estadio, ingresando por el portón de sombra (John Durán /John Durán)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Estadio Alejandro Morera SotoEstadio Liga Bomberos
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.