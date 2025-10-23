Bomberos son alertados sobre peligrosa emergencia en el estadio Alejandro Morera Soto

En estos momentos personal del Cuerpo de Bomberos se está desplazando al Estadio Alejandro Morera Soto debido a que fueron alertados sobre una peligrosa emergencia que estaría dándose en ese sitio.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Cuerpo de Bomberos, la cual indicó que a las 3:25 p.m. recibieron una alerta sobre una supuesta deflagración de gas dentro del estadio.

“Respondemos a deflagración de cilindro de gas licuado de petróleo, esto en el Estadio Alejandro Morera Soto, ingresando por el portón de sombra”, indicó Bomberos.

De momento, al estadio se está trasladando una unidad, pero de ser mayor la emergencia los Bomberos estarían movilizando más recursos.

Alajuelense juega esta noche contra Olimpia en el partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana.