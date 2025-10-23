Alajuelense vs. Olimpia EN VIVO: horario y canales para ver la semifinal de la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense recibe al Olimpia de Honduras este jueves 23 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, por la semifinal de ida de la Copa Centroamericana 2025. Ambos equipos llegan tras eliminar a rivales de peso en cuartos de final.

El cuadro manudo eliminó al Motagua de Honduras en los cuartos de final con una serie sólida, en la que destacó su equilibrio entre defensa y ataque. Los rojinegros también atraviesan un gran momento en el torneo local, donde vienen de ganar el clásico ante el Saprissa.

Por su parte, el Olimpia, actual campeón del fútbol hondureño, avanzó a semifinales tras vencer al Cartaginés de Costa Rica. El conjunto albo ha demostrado una defensa ordenada y una ofensiva letal.

Alajuelense y Olimpia se disputarán un boleto a la gran final de la Copa Centroaméricana.

Horario del partido

País Hora local Costa Rica / Honduras / Guatemala / El Salvador / Nicaragua 8:00 p.m. México 8:00 p.m. Colombia / Perú / Ecuador / Panamá 9:00 p.m. Argentina / Chile / Paraguay / Uruguay 11:00 p.m. España 4:00 a.m. (viernes 24 de octubre)

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Región / País Canal de TV Streaming Costa Rica / Honduras / Centroamérica ESPN Norte Disney+ Norte México Tubi (transmisión oficial) — Estados Unidos — YouTube (oficial Concacaf) Sudamérica (Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Colombia) ESPN Star+ España — YouTube Concacaf

Lo que está en juego

El ganador de esta semifinal avanzará a la gran final de la Copa Centroamericana 2025. La vuelta se disputará la próxima semana en Tegucigalpa, donde el Olimpia buscará cerrar la serie en casa.

