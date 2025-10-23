Teleguía Deportes

Alajuelense vs. Olimpia EN VIVO: horario y canales para ver la semifinal de la Copa Centroamericana

Alajuelense y Olimpia se enfrentan este jueves 23 de octubre en Costa Rica por la semifinal de la Copa Centroamericana 2025. Conozca los horarios, canales y detalles del partido

Por Hillary Chinchilla Marín

La Liga Deportiva Alajuelense recibe al Olimpia de Honduras este jueves 23 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, por la semifinal de ida de la Copa Centroamericana 2025. Ambos equipos llegan tras eliminar a rivales de peso en cuartos de final.

El cuadro manudo eliminó al Motagua de Honduras en los cuartos de final con una serie sólida, en la que destacó su equilibrio entre defensa y ataque. Los rojinegros también atraviesan un gran momento en el torneo local, donde vienen de ganar el clásico ante el Saprissa.

Por su parte, el Olimpia, actual campeón del fútbol hondureño, avanzó a semifinales tras vencer al Cartaginés de Costa Rica. El conjunto albo ha demostrado una defensa ordenada y una ofensiva letal.

Alajuelense y Olimpia se disputarán un boleto a la gran final de la Copa Centroaméricana.
Alajuelense y Olimpia se disputarán un boleto a la gran final de la Copa Centroaméricana. (ChatGPT/ChatGPT)

Horario del partido

PaísHora local
Costa Rica / Honduras / Guatemala / El Salvador / Nicaragua8:00 p.m.
México8:00 p.m.
Colombia / Perú / Ecuador / Panamá9:00 p.m.
Argentina / Chile / Paraguay / Uruguay11:00 p.m.
España4:00 a.m. (viernes 24 de octubre)

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Región / PaísCanal de TVStreaming
Costa Rica / Honduras / CentroaméricaESPN NorteDisney+ Norte
MéxicoTubi (transmisión oficial)
Estados UnidosYouTube (oficial Concacaf)
Sudamérica (Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Colombia)ESPNStar+
EspañaYouTube Concacaf

Lo que está en juego

El ganador de esta semifinal avanzará a la gran final de la Copa Centroamericana 2025. La vuelta se disputará la próxima semana en Tegucigalpa, donde el Olimpia buscará cerrar la serie en casa.

Alajuelense se enfrentan Saprissa en el el Clásico Nacional por la jornada 13, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Alajuelense recibe al Olimpia en el Morera Soto por la semifinal de ida de la Copa Centroamericana 2025. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
