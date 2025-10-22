¿Jugará Celso Borges con Alajuelense ante Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana?

16/10/2025 Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, Herediano se enfrentan Alajuelense por la jornada 12,torneo de apertura 2025 Liga Promerica (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Celso Borges, capitán de Alajuelense, estaría este jueves en el partido entre los rojinegros y el Olimpia de Honduras, por las semifinales de la Copa Centroamericana.

Este miércoles, el técnico erizo Óscar Ramírez habló de la evolución del volante y también dio noticias sobre el defensor Santiago van der Putten.

“Nos queda la sesión de hoy en la tarde y de ahí tomaremos las decisiones en cuanto al tema de ellos. Desgraciadamente, en algunos momentos hemos sido un poco apresurados y los jugadores han tenido una recaída y, por eso, es un tema delicado, a la hora de la toma de decisiones.

“Tenemos que estar convencidos de que estén al 100%, porque es una final, hay un acondicionamiento que hay que respetar y hay que hablar mucho. También eso depende mucho del jugador”, destacó.

Celso Borges podría estar de vuelta para el juego contra el Olimpia. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Estas son las ausencias de Alajuelense ante Olimpia

El Machillo confirmó tres ausencias para el duelo contra los leones catrachos, que será a las 8 p.m. en el Alejandro Morera Soto. Para este encuentro no estarán Rashir Parkins, Guillermo Villalobos ni Ronald Matarrita.

Este último debe purgar aún un partido de suspensión, por la roja que se ganó en el choque ante Motagua; mientras que Memo y Parkins quedan fuera por acumulación de dos tarjetas amarillas.

“Ahí está el tema, ver cómo hago y también con la confianza que a los muchachos que les toque, que lo hagan de buena manera. De hecho, es una de las cosas que siempre hemos hablado, que el grupo que está atrás tiene que trabajar igual que el que está en ese momento jugando.

Alajuelense buscará el tricampeonato de la Copa Centroamericana. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Se vienen estas situaciones y si en ese momento no estamos alerta, no estamos en sí de lo que es el entrenamiento, la intensidad, la responsabilidad y todo lo que implica, puede ser que nos dé para dolores de cabeza”, destacó.

¿Cuáles son las virtudes que Ramírez ve en el Olimpia?

“En Olimpia la jerarquía de lo que dice su historia, es uno de los grandes de Centroamérica y, por ende, es un clásico centroamericano. Ya eso habla por sí solo.

“En cuanto a lo que es el equipo en sí, creo que el entrenador (Eduardo Espinel) ha logrado tener un grupo muy maduro; siento que es una edad importante, que tienen ellos de promedio, con jugadores ya de experiencia que saben lo que es el trajín por estos torneos. Además, es un equipo muy ordenado, muy táctico, con características individuales importantes para aplicar en algún momento del partido”, comentó.

Asimismo, el entrenador liguista habló de la importancia de dar el primer golpe en casa.

“Va a ser muy importante, ya que damos un golpe de autoridad y con la victoria aquí vamos a ir con más confianza, más preparados para afrontar el partido allá.

“Sobre el gol de visita, es un tema que ahora tocaremos. Y tenemos que ver de qué manera vamos a tratar de molestar a al Olimpia. Con lo que nos pasó con el Motagua no queremos estar en una situación de esas, porque es compleja y de difícil manejo también”, dijo.