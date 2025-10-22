La evolución de Joel Campbell: entre la mano de Óscar Ramírez y su propio compromiso

Joel Campbell viene siendo figura en Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Después de una larga espera por ver la mejor versión de Joel Campbell, en Alajuelense, el rendimiento del exmundialista, empieza a dar de qué hablar de forma positiva, a diferencia de otras ocasiones.

En su primer paso por la Liga, antes de irse al fútbol de Brasil a préstamo, Campbell conquistó el cetro centroamericano contra el Real Estelí en el 2023, anotando, incluso, en dicha serie definitiva ante los pinoleros: También ganó el título de Copa, en el mismo año, ante Saprissa; sin embargo, Joel no jugó en ese último cotejo.

Tras su regreso del balompié brasileño, Joel ha tenido mucha irregularidad en su juego, al punto que para este torneo, se dieron rumores de una posible salida definitiva de Alajuela. Además, el futbolista ha pasado por reiteradas lesiones; no obstante, en la serie de cuartos de final ante Motagua, por Copa Centroamericana, parece que su situación dio un giro de 180 grados.

Para la vuelta en Tegucigalpa, Joel mostró uno de sus mejores repertorios recordados durante todo su paso en Alajuelense, marcando también, posiblemente, su mejor gol vestido de rojinegro, en la remontada liguista en Honduras.

Tras la fecha FIFA, Alajuelense visitó a Heredia, y de nuevo Joel fue protagonista, y volvió a hacerse presente en el marcador en el triunfo manudo con un gol de penal.

El último gran partido del número 12 fue ante el máximo enemigo futbolístico de la Liga, en la victoria de 2-0 ante Saprissa, en la que no marcó, pero estuvo muy participativo en el juego de los erizos.

Técnicos nacionales comentan del momento de Campbell

Mauricio Montero, exasistente del Machillo Ramírez, en su paso anterior en Alajuelense, habló del momento de Campbell y de sus expectativas futuras.

“Yo sabía que él estaba haciendo un trabajo aparte y metiéndole al aspecto físico; él quiere estar en la Selección e ir al Mundial, pero para eso se debe esforzar todavía más. Joel, así como está, tal vez, sea como a un 50% de su capacidad como jugador, todavía puede aportar más; yo aún no lo veo en la versión que es Joel, pero va por buen camino”, dijo en una entrevista con La Teja.

Alajuelense venció 2-0 a Saprissa en el último clásico con Joel Campbell como protagonista. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marvin Solano también nos dio su versión del momento de Campbell con Alajuelense en estos últimos encuentros.

“El técnico tiene una parte, siempre, es el guía, pero también cuenta la experiencia, el conocimiento y disposición del jugador. Usted puede ser el mejor entrenador del mundo y orientar, pero si el jugador no quiere, entonces no se puede.

“Me parece que Joel está en buena edad para el fútbol, tiene capacidad, oficio, para el campeonato tico, no es gran problema si se lo propone. Hay aporte de los dos; el entrenador orienta, pero el jugador es el que debe recorrer el camino”, expresó Solano.