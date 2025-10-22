Deportes

Carlos “Zorro” Hernández lanza duras críticas contra Mariano Torres y Marcel Hernández

Carlos “El Zorro” Hernández no dudó en afirmar que jugadores como Mariano Torres y Marcel Hernández lo habrían tenido muy difícil en su época como futbolista

Por Eduardo Rodríguez
El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Carlos Hernández, no tuvo piedad con los jugadores del Saprissa y Herediano, Mariano Torres y Marcel Hernández, respectivamente, asegurando que los tienen endiosados y que en una época pasada les hubiera costado un montón brillar en el fútbol nacional como lo hacen en la actualidad.

“Aquí tienen muy endiosados a Mariano y al mismo Marcel; ellos en la época más atrás, con más malandros, donde había jugadores de más calidad, creo que hubieran sido del montón, les hubiera costado un montón”, dijo el Zorro en un clip que subió, Esteban Amador, más conocido como Piolo, en sus redes sociales.

Para el exmanudos, hay varios jugadores de su época que serían superiores al mediocampista del Saprissa. “Si usted pone a Pepe Cancela a jugar ahorita, la rompe, usted pone a Izaguirre ahorita y hace fiesta”, afirmó Hernández, asegurando que el argentino exliguista, Pablo Izaguirre, fue mil veces mejor que Torres.

Para el Zorro, Mariano Torres le hubiera costado un montón en otra época del fútbol nacional. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Si Mariano Torres se hubiera topado a Félix Montoya, Dani Fonseca, Cristian Oviedo, Mauricio Solís, Sandro Alfaro, Luis Diego Arnáez, Rodrigo Cordero, le estoy dando siete volantes de marca, y hay más, usted no sabe las patadas que se hubiera comido contra estos jugadores”, dijo el Zorro.

