Exfiguras de Saprissa defienden a Mariano Torres tras el clásico

Mariano Torres es cuestionado por su rendimiento en el último clásico ante Alajuelense. (Instagram Mariano Torres. /Instagram Mariano Torres.)

Las críticas sobre Mariano Torres, después de la derrota del Saprissa en el clásico nacional ante Alajuelense, han estado en boca de muchos.

Torres llegó al Saprissa en el 2016, y desde entonces se ha convertido en una de las grandes figuras de los morados en la media cancha; no obstante, hay una estadística que lo persigue.

El capitán de la S ha logrado marcarle a la Liga en varias ocasiones, pero en todas ellas ha sido fuera del Morera Soto y, precisamente, algunos le achacan que no ha podido brillar con una anotación en el reducto alajuelense.

Este último clásico, en el que la Liga ganó con comodidad 2-0, Torres tuvo un flojo desempeño, al igual que la mayoría de sus compañeros.

Exfigura del Saprissa opina sobre las críticas a Mariano Torres

La Teja conversó con el exjugador del Deportivo Saprissa, Benjamín Mayorga, quien criticó a los que se dejan decir cosas negativas sobre el argentino, por su sequía goleadora en la Catedral; e incluso, a pesar de no haber tenido su mejor rendimiento en el duelo del pasado domingo ante su máximo rival.

“Es algo tonto el que hace una crítica como esas; o sea, no pueden ver que el fútbol de Mariano Torres no es tan ofensivo, es para armar. Si uno dice que Mariano no es un buen jugador, desconoce de fútbol, y dependiendo de quién lo diga, uno puede concluir que es alguien estúpido o alguien inteligente”, comentó Mayorga.

Mariano Torres no ha podido marcar en un clásico nacional en el Morera Soto desde su llegada al Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

“La gente, cuando va a criticar a un jugador, lo ven solo por un clásico, y no ven la cantidad de partidos que ha jugado; entonces, les bajan el piso a los futbolistas porque ellos no son estadísticos, ni porque tienen un conocimiento de cómo se llenan los espacios. Una cosa es estar en la gradería o comentar en televisión, ahí es fácil hacer cualquier crítica, pero no se debe juzgar a un jugador solo por un partido en el que no le fue bien”, sostuvo Benjamín.

Para el exvolante, Mariano debería renovar y seguir en el equipo. “Qué renueve, un jugador de estos es desequilibrante para los rivales. Sí él quiere jugar un año, en mi caso, yo lo apoyaría y después lo dejaría trabajando en el Saprissa”.

Otro que defendió al actual capitán del Monstruo, fue el exdelantero morado, Jorge Alejandro Castro, quien tampoco está de acuerdo con las declaraciones contra el rendimiento de Mariano por el hecho de no marcar en el último clásico.

Mariano Torres no pudo evitar la derrota ante Alajuelense en el último clásico. (JOHN DURAN/John Durán)

“Es totalmente inadecuado; Mariano es un valor agregado para Saprissa, es mediocampista, más bien le genera otros beneficios al equipo, en el liderazgo, administración de juego, un tiempista del fútbol y, por su calidad, más bien los goles son un valor agregado adicional que no están en el contrato. Yo no lo juzgaría por la productividad de goles, él los produce por dar los pases a gol”, dijo Castro.

El Tanque asegura que deberían renovar al argentino. “Yo mantendría a Mariano Torres en Saprissa hasta que él quiera estar, hasta que se retire, hay que aprovecharlo al máximo. Él es una idiosincrasia de Saprissa, son muchos años y muchos campeonatos los que ha logrado, muchas alegrías y si no es el mejor, está en el top 3 de los extranjeros que han llegado a Costa Rica. Mariano es invaluable”, sentenció Castro.