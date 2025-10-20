(Video) Vea el resumen y los goles con los que Alajuelense venció al Saprissa en el clásico nacional

Kenyell Michel anotó los dos goles con los que Alajuelense venció al Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuelense volvió a demostrar su jerarquía. En apenas cuatro días, venció a dos de los grandes del país, Herediano y Saprissa, con un sólido 2-0 que lo coloca en la cima del campeonato nacional. El equipo rojinegro parece haber encontrado la versión que su afición tanto esperaba: equilibrio, contundencia y confianza.

El Morera Soto se prepara ahora para un ambiente de fiesta, ya que el próximo jueves será el escenario del duelo ante el Olimpia de Honduras por las semifinales de la Copa Centroamericana.

Saprissa, prácticamente, fue borrado del mapa por parte de los manudos. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un clásico que definía el liderato

El encuentro entre los dos clubes más ganadores del país tenía un ingrediente especial: ambos llegaban en gran momento y con la posibilidad de tomar el primer lugar. A Saprissa le bastaba un empate, pero el “León” necesitaba la victoria para subirse al trono. Y lo logró con autoridad.

Desde el inicio, los manudos se mostraron con más intensidad y control del balón. A los ocho minutos, un polémico pitazo del árbitro detuvo una jugada que pudo cambiar el rumbo del juego. Según el analista arbitral Henry Bejarano, “no había falta y el VAR no podía intervenir en esa acción”.

Michel levantó el balón y Esteban Alvarado no pudo hacer nada en el primer gol. (JOHN DURAN/John Durán)

Kenyel Michel, la figura del partido

El joven Kenyel Michel se robó el protagonismo con un doblete. El primero llegó tras un error de salida morado que el atacante aprovechó con velocidad y precisión. Luego, selló su gran noche al definir con frialdad dentro del área tras una jugada que él mismo inició.

El guardameta Esteban Alvarado evitó una goleada mayor, pero no pudo frenar el ímpetu del delantero rojinegro, que fue una pesadilla constante para la defensa saprissista.

Óscar Ramírez tiene a su equipo muy bien aceitadito. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Liga del Machillo, otra vez protagonista

La versión actual del equipo dirigido por Óscar Ramírez revive la identidad que caracterizó al club en la década pasada: solidez defensiva, presión alta y pegada en ataque. Con este triunfo, Alajuelense no solo lidera el torneo con un juego menos, sino que también recupera la ilusión de sus seguidores, que vuelven a creer en la “Liga del Machillo”.

“Esta es la Liga que la gente quería ver”, comentan los aficionados, mientras el equipo celebra una victoria que puede marcar un punto de inflexión en su temporada.

