LDA - Saprissa: polémico periodista no tiene piedad contra Gustavo Herrera

El delantero panameño Gustavo Herrera fue titular en el clásico nacional que terminó con victoria 2-0 de Alajuelense sobre Saprissa

Por Hillary Chinchilla Marín
19/10/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Deportivo Saprissa por la jornada 13 del torneo apertura de la Liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
En Panamá, el periodista Chepe Bomba criticó la decisión del delantero de unirse al Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

El clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa, que terminó con victoria 2-0 a favor de los manudos, genera comentarios dentro y fuera de Costa Rica.

En Panamá, la prensa deportiva reaccionó al rendimiento del joven delantero Gustavo Herrera, titular en el equipo de Vladimir Quesada.

El futbolista canalero fue uno de los jugadores más señalados por la afición saprissista en redes sociales, especialmente por una jugada en la que perdió el balón en ataque y provocó el contragolpe que culminó en el primer gol del partido.

Críticas desde Panamá

19/10/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Deportivo Saprissa por la jornada 13 del torneo apertura de la Liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
La actuación del joven atacante canalero generó debate entre aficionados y analistas deportivos. (JOHN DURAN/John Durán)

El periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como “Chepe Bomba”, publicó un video en el que cuestionó la decisión del jugador y su entorno de unirse al Deportivo Saprissa, al considerar que el club representa una presión demasiado alta para un futbolista en formación.

“Es un error garrafal que hayan tomado la decisión de llegar como un goleador con motes rimbombantes al Ricardo Saprissa. Ahí usted puede marcar 70, pero si no es campeón, no sirve. Puede marcar 80 goles, pero si no gana el clásico contra la Liga, tampoco sirve”, comentó el comunicador panameño.

Domínguez agregó que Saprissa es uno de los equipos más exigentes de Centroamérica y que Herrera todavía se encuentra en etapa de crecimiento futbolístico.

“Es una exigencia total, de goles, de títulos, de partidos… Me parece demasiada presión. Mejor hubiera ido a Austria. Él sigue siendo un futbolista en formación, no nos adelantemos a los procesos”, añadió.

Un futuro con expectativa

A pesar de las críticas, el joven delantero panameño continúa sumando minutos con el Deportivo Saprissa, donde ha sido respaldado por su cuerpo técnico. Su participación en el clásico generó debate.

