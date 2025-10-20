Erick Lonis reveló si Saprissa tiene ofertas en la mesa por Gustavo Herrera y qué pasaría con el jugador

Erick Lonis confesó que tienen ofertas por Gustavo Herra en Saprissa, pero que van a esperar por ahora. (Jose Cordero/José Cordero)

Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo del Saprissa, reveló este domingo si tienen ofertas en la mesa por el delantero panameño Gustavo Herrera, tal como indicaron en Panamá este fin de semana.

La ficha del canalero es propiedad del club Sporting San Miguelito de Panamá y está a préstamo en el Monstruo, pero si se diera una venta, le tocaría plata a ambos clubes.

Lonis indicó quen sí les han tocado la puerta, pero que tienen una postura clara con él.

“Tenemos algunas opciones con él, algunas más concretas que otras, sin embargo es una negociación que hay que hacer con Sporting San Miguelito y ellos tienen como prioridad que él se desarolle más, que juegue más en Saprissa, que se consolide y ellos creen que el escenario ideal para él en este momento es Saprissa, por lo que vamos a esperar”, dijo.

Gustavo Herrera tienen cuatro meses en el Saprissa. (Mayela López/Mayela López)

No cierra la puerta del todo

El morado afirmó que tampoco descartan del todo la opción, porque si llega algo que cumpla con la expectativas pues podría discutirse.

“La negociación así fue, (si se vende le toca una parte a Saprissa), tenemos una excelente relación con Juan José Sonsa (presidente de los panas), es parte no solo de una transacción que estamos haciendo ahora, sino otras futuras, préstamos y convenios, una relación muy cordial, estamos muy claros con lo que queremos de los jugadores que vengan acá del Sporting”, añadió.

