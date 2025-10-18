Chepe Bomba sorprende al hablar de Gustavo Herrera y su paso por Saprissa como nunca se había atrevido

Gustavo Herrera aún no logra destacar en el Saprissa tras más de medio semestre disputado. (JOHN DURAN/John Durán)

El famoso periodista panameño José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba, dejó este sábado un poco de lado su personaje nacionalista y analizó y habló de su compatriota Gustavo Herrera y su paso por el Saprissa, como no se había animado antes.

El comunicador criticó las palabras de Juan José Zonta, dueño del Sporting San Miguelito (propietario de la ficha del delantero), quien indicó al periodista Yashin Quesada que tendrían una oferta de Emiratos Árabes Unidos por el jugador.

“Erick Lonis me habló recientemente que había en la mesa un equipo de los Emiratos Árabes Unidos que quiere llevárselo. Estamos valorando si la oferta se concreta. Tavo es el futuro nueve de la Selección de Panamá, así de contundente te lo digo. Le ves esa aura de futbolista exitoso”, indicó el dirigente.

“La gente no es tonta”

Para Domínguez, con Tavitín se sigue cometiendo el error de cargar con demasiada expectativa y responsabilidad a un joven al que todavía le toca recorrer mucho zacate.

José Miguel Domínguez, "Chepe Bomba", cree que ha Gustavo Herrera lo apresuraron demasiado. (La Nación/Tomado de redes sociales)

“¿Aura? Lo queman enviándolo a ser el nueve referente del Saprissa (para lo que no estaba listo) y, todavía, tienen el descaro de hablar de aura. La gente no es tonta".

“Ahora hablan de Emiratos Árabes. Gestión nefasta y mal manejo sobre un chico que necesitaba tranquilidad y progresión natural”, comentó.

Chepe Bomba ahora se muestra más mesurado. Sin embargo, fue de los que criticó la llegada del joven a Costa Rica, pues decía que estaba listo para brillar en Europa o un nivel más alto, y al final, no ha podido destacar ni en Tiquicia.

Gustavo Herrera tiene números muy flojos en Saprissa

Durante el Apertura 2025, Herrera se ha quedado muy corto en el Monstruo, en el que no suma goles ni asistencias en nueve partidos disputados, mientras que en la Copa Centroamericana jugó cuatro partidos y tampoco pudo marcar, con lo que suma 13 juegos en seco, en total.

El muchacho de 19 años viene de disputar el Mundial sub-20 con Panamá, en el que sumó un gol y dos asistencias en tres juegos, certamen en el que ante chicos de su edad, se vio mucho mejor.