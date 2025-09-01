Gustavo Herrera, delantero del Saprissa, aparece en lista que Erick Lonis había negado

Gustavo Herrera, delantero panameño del Deportivo Saprissa, aparece convocado para el campamento que la selección sub-20 canalera tiene programado en Chile, a partir de este lunes.

Gustavo Herrera conduce la bola ante la marca de Rashir Parkins en el clásico del sábado. (John Durán/John Durán)

Dicho campamento es previo al Mundial de la categoría, en el que los panameños están clasificados, pero Erick Lonis, de la Comisión Deportiva morada, había manifestado que negociaron con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) para que Herrera no estuviera en el campamento.

“Él no se va todavía, ya nosotros habíamos negociado con la federación panameña; Enrique Rivers está al tanto y esperamos dar la fecha oficial, pero creo que será el 15 (setiembre)″, afirmó Lonis el pasado 28 de agosto.

Herrera ha sido cuestionado por la afición morada y por la prensa, debido a su rendimiento. El artillero no ha marcado ningún gol en el fútbol nacional.

En el clásico nacional, no marcó alguna diferencia y fue sustituido al minuto 51, por Orlando Sinclair.

Panamá integra el grupo B, junto a Corea del Sur, Ucrania y Paraguay. El cuadro canalero debutará el 27 de setiembre ante Paraguay.

La Teja consultó al departamento de prensa y a Lonis, específicamente, si Herrera viajó al campamento, si la lista que dio Panamá es la oficial para el Mundial o si el jugador se quedará con los morados, hasta la fecha acordada. Sin embargo, al cierre de esta nota no obtuvimos la respuesta.