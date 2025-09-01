Deportes

Sporting ratifica la contratación de un exjugador de Saprissa

Sporting sigue reforzándose para el actual torneo

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

El Sporting ratificó este lunes la llegada de un nuevo jugador, con pasado saprissista.

Se trata del extremo Luis Díaz, quien también pasó por las filas del Club Sport Herediano.

Luis Díaz, Sporting
Luis Díaz ya está incorporado al Sporting. (Sporting/Sporting)

Díaz llega al Sporting por dos años, según informó el club, procedente del New England Revolution.

LEA MÁS: Exjugador de Saprissa habría rechazado oferta de Alajuelense y fichará con otro club tico

Díaz fue convocado a todos los partidos del New England en la actual temporada, pero solo partició en algunos. Suma 381 minutos y una asistencia, según Transfermarkt.

En los últimos dos partidos del equipo gringo, no vio acción.

Luis Díaz, Sporting
Luis Díaz ya fue anunciado por Sporting. (Sporting/Sporting)

En Saprissa tuvo 49 participaciones, con cuatro goles y nueve asistencias y con Herediano tuvo 23 apariciones, con un gol y dos asistencias.

LEA MÁS: Christian Bolaños quiso motivar al saprissismo, pero su mensaje encendió la polémica

Sporting es de los equipos que más se ha reforzado, es dirigido por Minor Díaz.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
luis díazsportingsaprissaherediano
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.