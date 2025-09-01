Sporting ratifica la contratación de un exjugador de Saprissa

El Sporting ratificó este lunes la llegada de un nuevo jugador, con pasado saprissista.

Se trata del extremo Luis Díaz, quien también pasó por las filas del Club Sport Herediano.

Luis Díaz ya está incorporado al Sporting. (Sporting/Sporting)

Díaz llega al Sporting por dos años, según informó el club, procedente del New England Revolution.

Díaz fue convocado a todos los partidos del New England en la actual temporada, pero solo partició en algunos. Suma 381 minutos y una asistencia, según Transfermarkt.

En los últimos dos partidos del equipo gringo, no vio acción.

Luis Díaz ya fue anunciado por Sporting. (Sporting/Sporting)

En Saprissa tuvo 49 participaciones, con cuatro goles y nueve asistencias y con Herediano tuvo 23 apariciones, con un gol y dos asistencias.

Sporting es de los equipos que más se ha reforzado, es dirigido por Minor Díaz.