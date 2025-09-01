Christian Bolaños quiso motivar al saprissismo, pero su mensaje encendió la polémica

Christian Bolaños quiso motivar al saprissismo luego del clásico, pero la jugada no salió bien. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

Christian Bolaños no se arruga por la derrota de Saprissa contra Alajuelense, en el clásico nacional, y pese a la mala semana que vivieron los morados, mantiene la esperanza de levantar la copa 41 en diciembre.

Bola, quien se incorporó al primer equipo de la “S”, destacó en su perfil de X que el cuadro tibaseño saldrá adelante.

“Sorry... Sigue intacto salir campeón. Saprissa: ya lo hemos hecho todos juntos... conozco al grupo y digan lo que digan, vamos a muerte por esa 41, luego la 42″, expresó optimista el exjugador.

Sorry...😈 Sigue intacto salir Campeón.@SaprissaOficial ya lo hemos hecho TODOS JUNTOS...💪🏾conozco al grupo y digan lo que digan, vamos a muerte por esa 41 luego la 42 😏 — Christian Bolaños N.🇨🇷 (@BOLACRIS7) August 31, 2025

La publicación generó roncha entre algunos aficionados:

“No Bola, no toca hoy (sábado), regañe a ese par que cada día juega peor y no saben que están en Saprissa”, “Salga del retiro, póngase la 2 y levante a este equipo, por favor. Usted es un tipazo y un jugador 5 estrellas”.

“Se puede llegar a la 41, 42 y los que vengan. Pero lo que demuestran en cancha, da tristeza”, “No seas partícipe de esto Bola, sabes más que nada que algo anda mal, los capitanes tienen demasiado poder y la dirigencia no colabora en nada, Saprissa es un mar de lágrimas y en nuestra casa todos festejan, esto no está bien, Bolita querido”.