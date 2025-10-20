Vladimir Quesada reconoce la superioridad de Alajuelense en el clásico

Vladimír Quesada reconoce la superioridad de Alajuelense en el clásico nacional. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense superó al Saprissa de Vladimir Quesada 2-0, quitándole el liderato y cortando el buen momento que venía teniendo el Monstruo.

Quesada comentó sobre los motivos por los que la Liga fue superior para ganar el clásico.

“No mostramos el nivel que veníamos mostrando, obvio la Liga nos supero, el marcador por sí solo habla, no somos ni mejores ni peores, tenemos muy claro que esto no ha terminado, independiente del marcador, quedan todavía varios juegos por delante”.

Vladimir habló sobre perder los dos clásicos de la fase regular. “Todos los partidos hay que ganarlos, estas situaciones se dan, podríamos decir que la diferencia es enorme (en cuanto a los clásicos ganados por Saprissa), pero la historia se puede revertir, hemos perdido los dos clásicos pero eso no determina nada para lo que viene”.

El técnico morado habló de la apuesta en la zona de ataque. “Lo intentaron, no con tanta claridad pero estoy conforme con el trabajo de ellos”.

Sobre el cierre de la fase regular, Quesada mencionó lo siguiente: “Hablamos de eso en el camerino, hay equipos que no pueden darse ni el lujo de empatar en los próximos cinco partidos, nosotros no estamos en esa condición pero igualmente no podemos bajar los brazos ni darnos permisos, lo que pase con otros equipos a nosotros no nos importa, solo importa nuestro presente, una de las metas es estar en zona de clasificación pero nada está definido, ahora vamos a trabajar para el partido contra Puntarenas”.

Sobre el calendario, Vladimir habló que se debe ayudar a la tricolor. “Eso pesa, no solo a nosotros, cuando venga el parón, que hay que hacer, hay que darle todo el espacio a la selección, pero eso nos rompe el ritmo, debemos seguir trabajando, programar partidos con los equipos con los cuales ya jugamos en dos ocasiones en el torneo para mantener un buen ritmo”.

Saprissa perdió el liderato en el Morera Soto ante Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Sobre las dudas del rendimiento en el Morera Soto y las dudas de la afición, el entrenador espera que el domingo los morados se hagan presentes en La Cueva. “Tenemos la afición más exigente al ser el club más ganador, pero iguale mente tenemos la afición que más apoya, esperamos que el domingo se hagan presentes”.