Kenyel Michel tuvo su clásico soñado con Alajuelense y lo calificó como el mejor partido de su carrera

Kenyel Michel anotó su primer doblete en Alajuelense en el clásico ante Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

Kenyel Michel, extremo de Alajuelense, aseguró que este domingo tuvo el mejor partido de su joven carrera, al anotar un doblete ante Saprissa y mostrar un gran fútbol.

El muchacho de 21 años tuvo un rendimiento muy bueno, pues más allá de los goles, fue una verdadera pesadilla para la zaga del Monstruo, que nunca supo cómo frenarlo.

“Estoy muy contento por la victoria, pero sabemos que todavía no se acaba esto, que todavía nos queda camino por recorrer, a seguir dándole para el próximo partido que se viene”, comentó a FUTV.

“Fue mi mejor partido”: Michel celebra su primer doblete en Primera División

Para el joven fue su primer clásico como titular, y por qué no, podría ser el último, si no se topa más con los morados en el torneo, dado que el jugador se marchará el otro año al Minnesota United de la MLS, club que compró su ficha.

“Por dicha pude anotar mis primeros goles en casa y qué mejor que en un clásico nacional. Siento que sí fue mi mejor partido porque además es mi primer doblete a nivel de primera división”, contó.

Kenyel Michel definió de gran forma con Alajuelense en el clásico ante Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

Goles calcados y trabajo físico: las claves del éxito de Kenyel Michel

Los dos goles fueron casi calcados: corridas largas, velocidad y rompimientos entre la defensa, un movimiento que contó han practicado bastante.

“El profe nos ha puesto a hacer mucha definición y sabemos lo que tenemos que hacer. En el primer gol, yo me metí por dentro, porque me estaba tirando mucho por fuera, la primera que ataqué por dentro, se me dio y pude anotar el gol.

“Además hemos estado trabajando mucho la parte física, así ha sido con todo en general, porque todo eso suma para sacar el triunfo”, explicó.