Henry Bejarano es tajante sobre polémica falta que dejaba a Saprissa de cara al gol ante Alajuelense

Una falta mal otorgada le quitó a Saprissa una opción clarísima de gol, según Henry Bejarano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, fue tajante sobre la primera polémica arbitral del clásico entre Alajuelense y Saprissa, luego que el réferi Steven Madrigal pitó una falta que evitó que el saprissista Gustavo Herrera se fuera solo a marco.

Alexis Gamboa tiró un balón hacia atrás, pero el pase quedó muy corto, lo que dejó el balón en pies del canalero que se iba en un mano a mano con el meta Washington Ortega; sin embargo, el réferi frenó la jugada al ver una falta de Orlando Sinclair sobre el manudo.

“Allí no había nada, es más la falta es de Gamboa, es error claro, tenía que dejar seguir la jugada porque ya se iba solo Herrera”, opinó Bejarano.

Henry Bejarano explicó que la jugada no se podía revisar en el VAR. (Archivo)

No se podía revisar con VAR

En la jugada no podía intervenir el VAR, dado que no entra dentro de las jugadas que califican para eso, pues se consideró una falta normal en el juego.

