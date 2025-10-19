Inteligencia Artificial pronostica este marcador para el clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa

Alajuelense y Saprissa se enfrentan este domingo en un clásico clave por el liderato del torneo de Apertura 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa, que se disputa este domingo a las 6 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, no solo paraliza al país, también ha despertado el interés de la tecnología.

Una inteligencia artificial analizó estadísticas de los últimos enfrentamientos, rendimiento de los planteles y tendencias goleadoras, para ofrecer un pronóstico sobre el marcador final.

LEA MÁS: Alajuelense y Saprissa revelan sus cartas para el clásico de este domingo con sorpresas

De acuerdo con el análisis, el resultado más probable sería un empate 2-2, reflejando la paridad entre los dos equipos más exitosos del fútbol costarricense.

Datos detrás del pronóstico

El modelo de IA tomó en cuenta factores como:

Los últimos cinco clásicos

El promedio de goles de ambos clubes en el torneo actual.

La condición de local de Alajuelense

Según el sistema, el partido tendrá un alto ritmo ofensivo, con ambos equipos generando múltiples opciones de gol. El análisis resalta que los morados llegan con mayor regularidad, pero la ventaja del Morera Soto y la necesidad rojinegra por alcanzar el liderato equilibran el duelo.

En el modelo de simulación, el 2-2 apareció como el resultado más frecuente, seguido por una victoria ajustada de Saprissa (2-1) y una opción menor de triunfo manudo (1-0).

LEA MÁS: Futbolista de Alajuelense se lleva una dura noticia previo al Clásico

Un clásico con pronóstico reservado

El choque no solo definirá el liderato del torneo de Apertura 2025, sino también el impulso anímico para la recta final del certamen. Aunque la inteligencia artificial apuesta por la igualdad, en el fútbol —como suele recordarse— todo puede pasar.

Nota realizada con ayuda de IA