El gesto de Alajuelense con uno de sus futbolistas previo al clásico

El clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa inicia a las 6:00pm, no obstante la institución rojinegra tendrá un noble gesto con Guillermo Villalobos.
El defensor manudo sufrió la lamentable pérdida de un familiar previo al choque de este domingo contra los morados, luego del fallecimiento de su abuela.
LEA MÁS: Clásico nacional: lo que se juega Joel Campbell más allá del resultado
María Arley Arredondo, quien en vida fue la abuela del jugador de Alajuelense, murió y se dio a conocer dicha noticia a poco tiempo de que empiece a rodar la pelota en La Catedral, por lo que antes de que comience el juego, se le rendirá un homenaje con un minuto de silencio.