El gesto de Alajuelense con uno de sus futbolistas previo al clásico

Esta es la esquela que publicó Liga Deportiva Alajuelense, lamentando el fallecimiento de María Arley Arredondo, abuelita de Guillermo Villalobos. (LDA/Liga Deportiva Alajuelense)

El clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa inicia a las 6:00pm, no obstante la institución rojinegra tendrá un noble gesto con Guillermo Villalobos.

Guillermo Villalobos sufrió la pérdida de su abuela previo al clásico nacional. (Prensa Alajuelense)

El defensor manudo sufrió la lamentable pérdida de un familiar previo al choque de este domingo contra los morados, luego del fallecimiento de su abuela.

LEA MÁS: Clásico nacional: lo que se juega Joel Campbell más allá del resultado

María Arley Arredondo, quien en vida fue la abuela del jugador de Alajuelense, murió y se dio a conocer dicha noticia a poco tiempo de que empiece a rodar la pelota en La Catedral, por lo que antes de que comience el juego, se le rendirá un homenaje con un minuto de silencio.