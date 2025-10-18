Clásico nacional: lo que se juega Joel Campbell más allá del resultado

Joel Campbell anotó ante el Herediano el tercero de la noche para Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El sonado fichaje de Joel Campbell con Alajuelense, siempre ha sido un tema muy mediático por el nivel del exmundialista y su regreso al fútbol nacional, además del morbo de que empezó en ligas menores de los manudos, pero pasó a Saprissa antes de ser vendido al Arsenal.

Pese a que Joel ha tenidos sus chispasos con los erizos, no ha sido del rendimiento esperado, no obstante en este campeonato, el número 12, ha sido muy inconstante, por tantas lesiones que lo han hecho alejarse de muchos partidos, y por un accionar en cancha poco convincente.

El renacer de Joel Campbell con Alajuelense

Pese ese rendimiento poco convincente, para el juego trascendental de la Liga en Honduras, ante el Motagua, los rojinegros llegaban con la soga al cuello tras caer en casa 0-1, y más cuando en el juego de vuelta, los catrachos empezaron ganando el partido.

Con el partido a cuestas, fue ahí fue cuando Campbell sacó una de sus mejores versiones recordadas desde que viste la camisa de Alajuela, anotando, posiblemente su mejor gol con la Liga, y en general siendo de las grandes figuras, para la remontada agónica de los manudos en Tegucigalpa.

Con la actuación Campbell, La Liga firmó su boleto a semifinales de Copa Centroamericana y el pase directo a la Concacaf Champions Cup del 2026.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/deportes/alajuelense-domina-los-clasicos-sobre-saprissa/V2LPSJGKPJCVXCAA5VIRZD4E5Q/story/

Ante Herediano en Santa Bárbara, era otra prueba de fuego para Joel, y de nuevo mostró una gran versión, y así ser de las figuras del compromiso, con el que Alajuelense se llevaría el clásico provincial contra los florenses 1-3, marcando Campbell el tercero por medio de un penal.

Joel Campbell ya sabe lo que es marcarle reiteradamente al Saprissa en clásicos en el Morera Soto. (Prensa Alajuelense)

Exfiguras manudas consideran que ante Saprissa puede ser la confirmación del buen momento de Joel

La Teja entrevistó a dos figuras históricas del liguismo, para hablar de Campbell y su momento en la Liga.

“Cuando un jugador viene jugando bien, haciendo goles y se acerca un partido con un rival del mismo potencial, uno espera que tenga el mismo rendimiento para confirmar lo que viene haciendo, el domingo uno esperaría que Joel mantenga el nivel o lo aumente o sea figura. Un jugador como Campbell debería hacerse notar para confirmar lo que ha venido haciendo en los últimos partidos”, apuntó Luis Diego Arnáez, excapitán de la Liga.

Para Arnáez, Joel está siendo más participativo en el juego del equipo. “Está siendo más participativo en los partidos, no se desaparece por periodos largos, es más constante con el balón y es determinante en jugadas claves de los partidos”.

Wílmer López también comparte la idea de que ante Saprissa puede ser la noche de ver a un gran Campbell que confirme su vuelta al buen rendimiento.

LEA MÁS: Así está la situación con Celso Borges de cara a los juegos ante Saprissa y Olimpia de Honduras

“Campbell viene mejorando mucho, se ve diferente, más dispuesto a ayudar a colaborar, cuando se tiene o no la pelota, marcando, luchando y además lleva dos goles, todo esto es muy beneficioso, principalmente para él para callar bocas y cierra dudas y demuestra que tiene mucho potencial.

“El clásico puede ser un partido donde el pueda ratificar el momento que está pasando futbolisticamente, ojalá pueda anotar para que tenga más confianza, pero sino hay que ver el rendimiento de él, la actitud, con o sin balón, que al final esa es la diferencia que ha venido marcando en estos partidos”, apuntó el Pato López.