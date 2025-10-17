Así está la situación con Celso Borges de cara a los juegos ante Saprissa y Olimpia de Honduras

La duda si Celso Borges jugará con Alajuelense ante Saprissa este domingo, aún se mantiene (JOHN DURAN/John Durán)

Celso Borges, capitán de Alajuelense, está en una carrera contra el tiempo para ver si estará disponible para el clásico del domingo ante el Saprissa y del próximo jueves ante el Olimpia de Honduras por las semifinales de la Copa Centroamericana.

El capitán manudo se lesionó desde el partido de ida ante el Motagua de Honduras, por la Copa Centroamericana, el 23 de setiembre, por lo que no pudo jugar ante Puntarenas FC ni el Herediano en el torneo nacional. Tampoco en el choque de vuelta ante los catrachos.

Celso estuvo entrenando con la Selección de Costa Rica, pero en una de las prácticas se habría resentido de nuevo y no pudo estar tampoco en los choques ante Honduras y Nicaragua por la eliminatoria mundialista rumbo a Norteamérica 2026.

“Pronto lo veremos a Celso”

“En el caso de Celso, pronto lo veremos en la cancha”, dijo Wardy Alfaro, asistente técnico rojinegro, este jueves a FUTV en el partido contra los florenses.

¿Lo podrán tener para los próximos partidos? Fue una consulta puntual.

“Esa es la idea, la evolución ha sido muy buena, es un gran profesional y jugador que nos aporta muchísimo tanto adentro como afuera de la cancha y estamos en esa evolución día a día con Celso esperando que nos pueda aportar lo más rápido posible”, añadió Alfaro.

Borges no ha estado ni en convocatoria desde entonces, pero con él se trabaja de manera cautelosa para evitar una posible recaída y que vuelva cuando esté al 100%.