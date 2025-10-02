Celso Borges defiende su regreso a Selección Nacional y asegura que podría aportar esto

Celso Borges volvió a la Selección Nacional previo al duelo ante Honduras (Rafael Pacheco Granados)

El momento tan crucial en la eliminatoria para Costa Rica luego del empate en Nicaragua y el 3-3 en el Estadio Nacional ante Haití, hizo que Miguel Herrera y compañía recurran a viejos conocidos, como es el caso de un histórico como Celso Borges.

El mediocampista de Alajuelense, se mostró visiblemente alegre de su vuelta al combinado patrio y en una entrevista con los diferentes medios en el Complejo Gol, expresó esos sentimientos de ponerse una vez más la camisa roja.

“Cuando ya era una posibilidad real volver a la Selección, uno abre ese baúl que tenía de buenos recuerdos y cuando uno se pone la camiseta vuelve todo ese montón de sentimientos. Estoy muy contento e ilusionado de estar acá nuevamente para aportar para que el grupo esté bien”, afirmó el volante con una evidente sonrisa en su rostro.

Celso espera ayudar a Costa Rica para sacar un buen resultado ante Honduras (Rafael Pacheco Granados)

Borges comentó sobre ese momento en el que se le hizo saber que el Piojo contaría con él para la tricolor.

”Yo ya había cerrado un ciclo y me dediqué a otras cosas que también las hago con muchas ganas, pero cuando uno ve una llamada como estas, pues esto es a lo que uno se dedica y la Selección lo hace muy feliz a uno, mucha ilusión entonces me trae mucha felicidad".

Celso es consciente de su rol con la experiencia y ese aporte que puede darle al equipo, en especial a los más jóvenes. “Todo lo que uno pueda ayudar a que el grupo esté mejor en todas las fases. Ya hubo un camino recorrido y se trata de transmitir esa información también a los que lo viven la primera vez y se trata de eso, de que Costa Rica pueda sacar esto contra Honduras”.

A pesar de que el camino está cuesta arriba, el volante se ilusiona con la posibilidad de un cuarto Mundial.

“Primero mi cabeza está en el partido con Honduras, yo creo que es el partido más importante en muchos años, la cabeza debe estar enfocada en eso primero, y luego ya podemos pensar en la posibilidad de otro mundial pero claro lo que es, es un mundial para Costa Rica, no para uno, que a ver siempres es bonita la experiencia pero ahora mismo es Honduras”, afirmó el exmundialista.

Con Alajuelense sufrió una lesión pero el veterano dijo sentirse bien. “En el club estuvieron muy atentos, como siempre lo han hecho, y aquí en la federación también, entonces se ha trabajado conjuntamente para que a día de hoy encontrarme bastante bien”.

Recientemente, Borges fue parte del triunfo de Alajuelense ante Motagua en Honduras, pese a no jugar, pero afirma que siempre es importante ese tipo de resultados para que sumen a favor del fútbol del país previo al duelo ante la bicolor por la eliminatoria.

Borges no jugó en la remontada de Alajuelense ante Motagua en Honduras por una lesión (Prensa LDA/Prensa LDA)

“Para el fútbol de Costa Rica siempre es bueno que sus equipos se encuentren compitiendo bien a nivel internacional entonces todo eso en lo anímico es bueno y nos da mucha confianza para el 9 de octubre sacar el partido ”.

El exlegionario comentó del rol que le pidió Miguel Herrera para La Sele. “Me habló de algunos aspectos que él necesitaba, pero tendremos la oportunidad de hablar más a fondo en estos días, fue muy por encima pero entiendo bien a qué se refiere”.

Celso Borges ya suma tres copas del mundo, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, ahora sueña con sumarse a un cuarto mundial en 2026 cuando el balón ruede en Estados Unidos, México y Canadá.