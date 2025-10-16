¿Celso Borges podrá jugar ante Herediano y Saprissa? Machillo Ramírez cuenta cómo está su capitán

Celso Borges sigue siendo duda en Alajuelense para enfrentar al Herediano. (Jose Cordero/José Cordero)

Óscar “Machillo” Ramírez, entrenador de Alajuelense, reveló este miércoles, previo al partido ante el Herediano, en qué estado se encuentra Celso Borges y si podrá contar con él.

El capitán manudo se lesionó desde el partido de ida ante el Motagua de Honduras, por la Copa Centroamericana, el 23 de setiembre, por lo que no pudo jugar ante Puntarenas FC y en el choque de vuelta ante los catrachos.

Celso estuvo entrenando con la Selección de Costa Rica, pero en una de las prácticas se habría resentido de nuevo y no pudo estar tampoco en los choques ante Honduras y Nicaragua por la eliminatoria mundialista rumbo a Norteamérica 2026.

“Tenemos que confirmar en cancha, no quisiera adelantarme, estos partidos que vienen son para la manera de Celso. Tenemos que retener un poco esa parte de querer acelerarlo, además de que ya hubo otra problemática con el tema de la Selección, entonces no queremos que haya otra (lesión) y así perderlo por más tiempo", explicó.

Machillo Ramírez explicó en qué situación está Celso Borges en Alajuelense.

Luce complicado que Celso juegue ante Herediano

Por lo que explicó Ramírez, se ve complicado que Borges esté disponible, además sumado al hecho que lleva tres semanas sin jugar.

“Creo que el jugador necesita verse jugando, verse haciendo sus movimientos y todo y no sentir ninguna molestia para estar con la seguridad que lo caracteriza. Entonces si hay alguna molestia o algo que uno le note, estaremos atentos.

“Tal vez en el momento de hacer un pique se resiente, entonces ya uno consulta qué es, todo eso a uno le ha dado un camino para tomar las decisiones. Igual el hablar mucho con el jugador, creo que eso es importante, siempre la comunicación, el doctor lo maneja su manera, pero saber lo que siente la persona, eso es importante saberlo”, comentó.