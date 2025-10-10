Hay noticias de la renovación de Celso Borges con Alajuelense

Celso Borges y Alajuelense se encuentran muy cerca de renovar su vínculo. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

En Alajuelense hay temas que no los están haciendo esperar ni tardar más de la cuenta, uno de ellos es la renovación de figuras como Celso Borges, capitán rojinegro quien acaba su contrato con los manudos en diciembre.

Carlos Vela, gerente deportivo manudo, afirmó que es un tema que marcha bien, especialmente porque las dos partes quieren seguir juntas, lo que ayuda a que todo se resuelva sin problemas.

La Teja le consultó al mexicano sobre cómo marcha el asunto, lo útlimo que se había dicho de manera oficial de parte del jugador es que “habíamos hablado que teníamos que hablar” y pues bueno, esa charla ya se dio, nos confesó el dirigente.

“Celso es un referente del club, un jugador que viene trabajando muy bien, un líder del vestidor, todo mundo sabe y conoce su trayectoria. Como bien dijo Celso, en su momento hablamos para hablar y ya hablamos, las negociaciones están muy claras de ambas partes”.

“Tuvimos un mes muy intenso, con muchos partidos y no hubo tanto tiempo para profundizar, pero todos estamos con la intención de que las cosas sigan bien y mantenernos”, expresó.

Vela fue enfático que mantener a Celso es una prioridad y que esa es la línea que llevan.

“Sin duda, lo bueno es que tanto Celso quiere seguir y nosotros queremos que siga, por lo que no debería haber mayor problema en que se dé”, explicó.

Borges tiene 37 años, por lo que dependiendo de lo que quiera el jugador, podría ser uno de los últimos o el último contrato que estampe con los rojinegros, pero al final eso es una decisión sobre cuanto más quiere seguir en el fútbol, en otras ocasiones ha dicho que se siente aún con ganas de jugar un tiempo más.

Negociaciones de Alajuelense con Diego Campos

Diego Campos y Celso Borges son dos figuras cuyo contrato vence en diciembre en Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Otro de los jugadores que acaba ligamen es Diego Campos, caso del que también se refirió Vela.

“Diego viene trabajando muy bien, la realidad es estamos muy contentos con su trabajo, no tengo nada malo para reprocharle, es un muchacho que hace las cosas bien y ha sabido entender su rol, ha iniciado de titular y suplente”.

“Metió gol en Nicaragua, el otro día entró de cambio y anotó en Honduras, está poniendo en alto el escudo y respecto al tema de la renovación no es un tema que hayamos tocado puntualmente, porque estamos enfocados en conseguir los objetivos y ya todo llegará en su momento”, dijo.

Los manudos tienen a otras figuras que también vencen contrato este torneo como el defensor Alexis Gamboa y el extremo colombiano Jeison Lucumí, con quien deben sentarse a ver cómo será el futuro. Con Gamboa la idea es que siga, con el cafetero aún es incierto.

La única renovación que han anunciado durante el semestres es la del arquero Washington Ortega, con quien extendieron su ligamen hasta el 2028.