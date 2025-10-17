Machillo Ramírez tiró una frase que podría llenar de esperanza a los aficionados de Alajuelense

Machillo Ramírez destacó aspectos puntuales del crecimiento de Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar “Machillo” Ramírez y Alajuelense sacaron un buen triunfo en casa del Herediano, el cual muestra una evolución del juego que quieren ver los manudos.

Los erizos anotaron por primera vez más de dos goles en el torneo, un detalle por el que le consultaron al técnico, que le sirvió para hacer una análisis de varios temas relacionados.

Al Machillo le han cuestionado en varias ocasiones por su estilo de juego y en esta ocasión afirmó que se sienten mucho mejor armados para poder apostar a otras cosas.

“Alguien me preguntó que a qué jugaba Alajuelense y el fútbol se construye de atrás para adelante. Estamos evolucionando, estamos dando un complemento y no porque hayamos anotado tres goles, sino que hemos ido sumando. A partir de la pretemporada a mi manera, vamos para cuatro meses y gracias a Dios que tenemos esa producción, cada vez vamos para más. Creo que estamos mejor armados que en otros momentos y eso es importante”, dijo.

LEA MÁS: Ronald Matarrita se sinceró sobre lo que podría ser la quincena más dura para Alajuelense

Alajuelense sacó un gran triunfo ante el Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El valor del grupo sobre el ego individual

Para Ramírez, en la parte emocional su equipo también ha avanzado, especialmente en el tanto los jugadores pongan siempre el grupo por delante antes del yo.

“La parte emotiva se da y es un tema grupal el que prioricen a los otros al yo. Es todo un tema, saber jugar, lidiar con los egos es complejo, complicado. Hemos ido trabajando en una misma línea, entonces acá todos entienden que lo importante es el nosotros y esa es la manera de llegar a grandes cosas. Eso se ha rescatado”, agregó.

LEA MÁS: Machillo Ramírez tomó esta decisión con Creichel Pérez para el partido de Alajuelense ante Herediano

Enfocados en el clásico nacional ante Saprissa

Los manudos jugarán el domingo ante el Saprissa en el clásico nacional, choque en el que si ganan podrían ser líderes del torneo.

Ramírez afirmó que el equipo ya está totalmente enfocado en ese compromiso crucial.

LEA MÁS: Alberto Toril mostró cómo va recuperación de su lesión y cuando podría volver a las canchas con Alajuelense