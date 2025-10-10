Ronald Matarrita se sinceró sobre lo que podría ser la quincena más dura para Alajuelense

Jugar el clásico ante Saprissa será uno de los retos de Alajuelense en octubre. (JOHN DURAN/John Durán)

Octubre será un mes sumamente pesado para Alajuelense, pues tendrá cinco rivales durísimos, tanto en el campeonato nacional como en la Copa Centroamericana, que lo retarán al máximo en todo sentido.

Los manudos jugarán el 16 de octubre ante el Herediano, tres días después se las verán con Saprissa; el 23 de octubre recibirán al Olimpia de Honduras por el certamen regional, se medirán con Pérez Zeledón el 26, y cerrarán el mes el 30 devolviendo la visita a los catrachos.

Cinco partidos, de los cuales, cuatro son ante algunos de los equipos más ganadores y pesados del área, por lo que el reto es grande, pero a lo interno del club hablan de mantener un paso perfecto y ganarlo todo.

“Son semanas de mucha responsabilidad, hay que preparar todo lo que se viene. Es un lapso muy ajetreado de partidos, en los que debemos tener una nota perfecta porque el club lo exige.

“El profe está muy enfocado en lo que se viene, en lo que vamos a preparar en cada uno de los partidos; la verdad, es que esta semana de descanso nos viene muy bien para trabajar y planear bien lo que se viene”, comentó el lateral Ronald Matarrita.

Ronald Matarrita quiere salir celebrando en otro clásico, como lo hizo ante Saprissa en agosto. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Para los manudos puede ser una quincena en la que salgan superfortalecidos por dar golpes a rivales directos, o bien terminar arrastrando muchas dudas.

Matarrita afirmó que la Liga tiene que salir con todo, no solo para ganar estos encuentros, que podrían significar un empujón importante para el objetivo de ir por un doblete este semestre.