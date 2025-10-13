Alberto Toril mostró cómo va recuperación de su lesión y cuando podría volver a las canchas con Alajuelense

Alberto Toril tiene más de un mes de baja en Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alberto Toril, atacante de Alajuelense, está caminando de manera positiva en su recuperación para regresar pronto a las canchas, como lo publicó este lunes en su cuenta de Instagram.

El español mostró una fotografía junto con el defensor Santiago van der Putten en la que están trabajando, con la fisioterapeuta, una lesión similar que tuvo apenas un día de diferencia.

“Últimos días”, escribió el español junto a la imagen en la que sale muy sonriente con el defensor y la fisio Mariana Obando, quien en el cuadro erizo labora como readaptadora física, un puesto que trata a los atletas para dejarlos a punto para volver a la competencia.

Toril fue operado el 11 de setiembre por una lesión que sufrió en un entrenamiento, en el menisco de la rodilla derecha, que lo tiene lejos desde entonces.

Alberto Toril se mostró muy positivo sobre la recuperación de su lesión. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Toril y su lesión similar a la de van der Putten

La semana pasada, Santiago explicó que su lesión es similar a la de Alberto y que la compañía que se dieron durante este proceso es algo que les ayudó bastante.

El zaguero explicó que el pronóstico de su regreso es de seis a ocho semanas, por lo que espera que en las próximas semanas estar recuperado; sin embargo, fue claro que cada uno tiene un ritmo y manejo diferente en una lesión y no se puede esperar que en todos sea igual.

