Tras la operación a Alberto Toril, ¿cuáles son las opciones que le quedan a Alajuelense en ataque?

Alajuelense dio noticias este viernes sobre uno de los jugadores que más críticas genera entre los aficionados. Se trata del español Alberto Toril.

Alberto Toril fue operado en el Metropolitano.

La escuadra manuda ya sufrió la baja de Jonathan Moya, quien se marchó al fútbol de la segunda división de Arabia Saudita.

Con esos movimientos, la Liga se quedó con el mexicano Ronaldo Cisneros y con Doryan Rodríguez como sus únicos centros delanteros, más allá de que pueda incorporar a muchachos de las inferiores.

El atacante europeo fue operado de una dolencia y la Liga informó que salió bien librado.

Alberto Toril y Jonathan Moya ya no están en Alajuelense.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que nuestro delantero Alberto Toril fue operado con éxito de una lesión en el Hospital Metropolitano”, dice un boletín.

“El jugador sufrió una lesión del menisco externo de la rodilla derecha en una práctica del club. Su tiempo de recuperación se irá informando y evaluando conforme avance su etapa de recuperación”, es la información que brindó el club rojinegro.