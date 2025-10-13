Washington Ortega está de cumpleaños y aprovechó para mostrar cosas que no suele enseñar en redes sociales

Washington Ortega está de cumpleaños y lo celebró junto a su familia y su pareja. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Washington Ortega, arquero de Liga Deportiva Alajuelense, llegó a sus 31 años este 13 de octubre y en sus redes sociales compartió mensajes de muchos que le desean buenos deseos, entre ellos, algunas de las personas más importantes de su vida.

Washi no es de hablar ni de mostrar mucho de su ámbito privado, pero en esta ocasión enseñó un poquito, como de su pareja Fiorella Costabile y su hija, quienes lo acompañan en su aventura por Costa Rica.

A Washington Ortega le regalaron un Play Station 5 por su cumpleaños. (Captura pantalla/Captura pantalla)

A Washington Ortega le dieron hasta un Play Station

El meta mostró un lindo momento este lunes por la mañana, cuando su mujer y su hija le llevaron un regalo, entregado desde las manos de la pequeña, el cual era nada más y nada menos que un PlayStation 5 con el que, sin duda, podrán pasar lindos momentos en familia.

Además de la familia, muchos amigos, compañeros en Alajuelense y hasta aficionados le enviaron sus buenos deseos al uruguayo en un día muy especial.