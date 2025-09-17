Machillo Ramírez se salió de su clásica diplomacia y le tiró un inesperado dardo a Paté Centeno

Machillo Ramírez afirma que quería más goles este martes pero que el bus que Paté Centeno metió en Alajuela lo complicó. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar “Machillo” Ramírez festejó el triunfo por 2-0 que Alajuelense consiguió ante San Carlos, el cual les valió ponerse en el primer lugar del Apertura 2025 a la espera del cierre de la jornada.

Sobre la victoria, al técnico le señalaron este martes por qué no fue por más goles ante lo mostrado por un rival que se fue sin siquiera hacer un tiro a marco en el estadio Morera Soto.

El rojinegro fue muy sincero que es un detalle que también le hubiese gustado, sin embargo, básicamente dijo que no se dio porque Wálter “Paté” Centeno llegó a meter el bus a Alajuela.

“Hemos ido construyendo el campeonato impregnando gente de experiencia con chiquillos, incrustándolos, dándoles manejo lo que no ha sido fácil, la gente quiere todo rápido, pero hemos ido ahí paso a paso de manera progresiva, llegando a un punto que es el que nos interesa, terminando esta primera ronda y a la vuelta de la esquina está la Copa Centroamericana”.

“A los muchachos los veo bien, aplicándose muy concentraditos, muy aplicados en la posesión de balón, que era un tema a mejorar, éramos muy acelerados y ahora ya estamos dosificando. Tampoco es culpa mía que Paté haya metido los nueve atrás. En el segundo tiempo, en algún momento, el partido se volvió soso, pero queríamos aumentar el marcador y fabricamos varias opciones para eso, el equipo en lo anímico está bien”, comentó.

Para el Machillo, poco a poco ya va construyendo equipo, al tiempo que a algunos jugadores los ha ido dosificando, pensando en la carga de partidos que vienen en las próximas semanas.

“Usted sabe que uno va con todo, el potencial de este equipo es grande y vamos creando equipo poco a poco, hoy terminaron cinco muchachos Sub-21 en la cancha. Hay chiquillos que van a despertar más y hay grandes que están agarrando la parte física. A Celso lo hemos llevado progresivamente como parte de esa planeación”, agregó.