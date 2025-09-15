(Video) Vea el incómodo intercambio entre Paté Centeno y una periodista en conferencia de prensa

Wálter Centeno habló más con su rostro que con sus palabras en la conferencia de prensa entre San Carlos y Cartaginés. (Prensa San carlos/Prensa San carlos)

Wálter “Paté” Centeno se esperó a la conferencia de prensa para dar el show que su equipo San Carlos no pudo hacer en la cancha, porque la colección de caras y gestos que llegó a hacer tras perder ante Cartaginés es imperdible.

El entrenador llegó con la tolerancia muy baja, en cuatro minutos exactos despachó las preguntas de cinco periodistas, y a ninguno le dio una respuesta más larga de diez segundos.

Sus expresiones variaron a lo largo de toda la conferencia; a ratos se mostraba sonriente, luego tenía un rostro serio, molesto, en desacuerdo, girando los ojos, incómodo, o hasta sin entender algo en un día en que Paté dijo más con la cara que con sus palabras.

Cuando le consultaron qué les hizo falta para ganar, respondió. “Nos hizo falta el gol, es lo más lindo del fútbol, es la respuesta de la primera pregunta”.

Al consultarle sobre una jugada que parecía prefabricada y que no le salió al equipo, solo quiso decir. “Es parte de la estrategia que tenemos a nivel de equipo”.

¿Cómo sale el camerino tras la derrota y de cara a jugar ante Alajuelense? “Bien y golpeados, parece irónico, pero así fue”.

La conferencia tomó hasta un momento incómodo cuando la periodista Adriana Rivera le comentó que le llama la atención la postura que tomó y luego le tiró otras preguntas, las cuales no quiso responder de buena gana.

Adriana: “¿Usted está contento con el equipo?”

Paté: Sí, sí, yo estoy contento.

Adriana: ¿Cómo han sido estas semanas con el equipo?

Paté: Bien, bien, usted estuvo aquel día (en un entrenamiento), usted subió el video, ¿se acuerda? Así ha sido.

Adriana: ¿Pero cómo han sido las semanas?

Paté: Usted lo vio, dígales usted, ¿usted vio que todo estaba bien, verdad? Entonces dígales.

Adriana: ¿Cree usted que le están agarrando la idea?

Paté: ¿Usted la vio hoy?

Adriana: Se puede decir que sí.

Paté: Entonces ya se contestó.