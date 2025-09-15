Andrés Carevic responde de frente a los rumores que lo ligan a la Selección de Costa Rica

Andrés Carevic, entrenador del Cartaginés, enfrentó este domingo una pregunta que era casi un hecho que le llegaría, y es los rumores que lo ligan a la Selección de Costa Rica.
Al argentino le consultaron sobre esa posibilidad y aseguró que es un tema del que quiso dar punto final, acabar con especulaciones y ser muy sincero.
“Con todo respeto, por ética y códigos del fútbol, como lo dije en la conferencia anterior, acá estamos para tratar de potenciar a nuestros jugadores y para que al técnico Miguel Herrera le pueda ayudar si es que precisa un jugador nuestro.
“Creo que a este tema hay que darlo por finalizado, siempre hay que apoyar a la Selección y más en los momentos críticos; de mi parte, como club, jugadores, cuerpo técnico y demás, estamos siempre a la orden de la Selección”, respondió de manera tajante.
Este lunes en la Fedefútbol sería un día vital sobre el futuro del Piojo. pues nombres como el de Carevic suenan en el ambiente, mientras que se está a la espera de los acontecimientos.