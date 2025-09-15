Andrés Carevic responde de frente a los rumores que lo ligan a la Selección de Costa Rica

Andrés Carevic puso punto final a los rumores que lo ligan con la Selección de Costa Rica. (Cortesía de Cartaginés/Cortesía de Cartaginés)

Andrés Carevic, entrenador del Cartaginés, enfrentó este domingo una pregunta que era casi un hecho que le llegaría, y es los rumores que lo ligan a la Selección de Costa Rica.

Al argentino le consultaron sobre esa posibilidad y aseguró que es un tema del que quiso dar punto final, acabar con especulaciones y ser muy sincero.

“Con todo respeto, por ética y códigos del fútbol, como lo dije en la conferencia anterior, acá estamos para tratar de potenciar a nuestros jugadores y para que al técnico Miguel Herrera le pueda ayudar si es que precisa un jugador nuestro.

“Creo que a este tema hay que darlo por finalizado, siempre hay que apoyar a la Selección y más en los momentos críticos; de mi parte, como club, jugadores, cuerpo técnico y demás, estamos siempre a la orden de la Selección”, respondió de manera tajante.

Este lunes sería vital para Miguel Herrera en la Selección de Costa Rica. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Este lunes en la Fedefútbol sería un día vital sobre el futuro del Piojo. pues nombres como el de Carevic suenan en el ambiente, mientras que se está a la espera de los acontecimientos.