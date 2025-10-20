Machillo Ramírez dedicó la victoria ante Saprissa a uno de sus pupilos que andaba con el corazón roto

Óscar "Machillo" Ramírez dedicó el triunfo de Alajuelense ante Saprissa a la abuelita de Guillermo Villalobos tras fallecer. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar “Machillo” Ramírez, entrenador de Alajuelense, se puso este domingo la mano en el corazón y dedicó la victoria del clásico ante Saprissa a uno de sus pupilos, Guillermo Villalobos, tras el fallecimiento de su abuelita, María Arley Arredondo.

Pese al dolor y la desazón, el técnico manudo reconoció que el muchacho tuvo mucha valentía para salir a la cancha, jugar y hacerlo de gran manera, siendo uno de los mejores del partido.

Homenaje de todo el equipo

“Este partido era dedicado a la abuelita de Memo Villalobos, que hoy falleció y era una toma decisiones jodida, los papás vienen a hablar con uno, uno habla con el muchacho y se jugó un partidazo en honor a su abuelita, así lo quiso”.

“Estas son cosas de las que nadie es exento, que se dan y toca convivir y seguir trabajando, fue un homenaje de parte del equipo, compañeros y todo el cuerpo técnico hacia Memo”, destacó.

Guillermo Villalobos estuvo muy fajado en la marca e hizo un gran partido con ALajuelense ante Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ramírez resalta el trabajo del equipo

Para Machillo, el equipo viene trabajando sobre detalles que ha costado darles forma, pero que poco a poco se consolidan, lo que lo tiene más tranquilo sobre el camino a seguir y victorias como esta visten mucho al equipo.

“Del futuro no sabemos, el presente es el jueves. Lo que sí puedo decir es que nos da credibilidad, se ha hecho un trabajo serio y es la construcción para esos momentos. Estos partidos van a ser para saber lo que es jugar partidos importantes".

”Ojalá clasificar y jugar este tipo de partidos enriquece y da solidez, pero no quiere decir que con esto ya estamos", indicó.