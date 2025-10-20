LDA - Saprissa: Kendall Waston detalló cuáles fueron los errores que le costaron el partido a su equipo

Kendall Waston habló de los errores que los jodieron en el clásico. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El defensor Kendall Waston dio la cara tras la derrota de Saprissa 2-0 frente a Alajuelense en el clásico nacional.

El experimentado jugador analizó los errores que provocaron los goles del rival y dejó claro que el grupo debe mejorar la organización defensiva.

Uno de los capitanes del equipo explicó que las anotaciones llegaron por fallas puntuales por pérdidas de balones y en la falta de orden al retroceder.

“Esos dos goles cayeron porque después de una pérdida de pelota nuestra, tal vez estábamos muy partidos, con mucho espacio y ellos la atacaron muy bien.

“Por ahí vamos a ocupar, especialmente cuando estemos en ataque, especialmente atrás, estar hablando con los otros compañeros para que siempre estemos muy ordenados, tratando de pensar de que en una eventual pérdida de pelota, siempre estar bien parados”, expresó el defensa morado.

Kenyel Michel fue el dolor de cabeza

El jugador Kenyel Michel fue la gran figura del clásico, anotando los dos goles que sellaron el triunfo manudo y dejaron a Saprissa con tres partidos consecutivos sin ganar ante su archirrival.

Para Waston, este tipo de partidos dejan lecciones importantes y deben servir para corregir los fallos antes de los próximos compromisos.

“Tenemos que salir a ganar”

El líder del camerino morado fue claro en que el equipo debe pasar la página y enfocarse en lo que viene. El jugador tibaseño recalcó que mantienen la mentalidad ganadora y la unión del grupo.

“Tenemos que salir a buscar ganar todos los partidos que tenemos enfrente ahora. Si ellos viajan juntos en el camino o no, ya eso no nos compete, lo que nos compete es tratar de ganar”, agregó.

Waston recalcó que deseaban poder llevarse los tres puntos, pero por ahora su mentalidad está en el partido ante Puntarenas el próximo domingo 26 de octubre.