LDA vs. Saprissa: Kenyel Michel vivió una noche mágica, pero ya tiene algo más en mente

Kenyel Michel dejó claro que quiere más tras su noche soñada ante Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

La noche del domingo fue de pura emoción en el estadio Alejandro Morera Soto, donde Kenyel Michel se robó todos los reflectores tras anotar los dos goles que le dieron la victoria a Alajuelense sobre Saprissa.

Con este triunfo, los manudos escalaron a la cima del torneo de Apertura 2025, consolidando su gran momento futbolístico.

El extremo fue elegido como la gran figura del clásico nacional, reconocimiento que el propio jugador aseguró lo llena de motivación de cara a los próximos retos.

Motivado para la semifinal ante Olimpia

Tras el pitazo final, Michel no ocultó su satisfacción por el resultado y por el rendimiento del equipo, destacando la unión del grupo y la importancia de seguir con la misma actitud en los partidos venideros.

“Agradecido con Dios y con el equipo porque pudimos sacar la victoria. Ahora hay que seguir con esa racha, pues ahorita se viene una semifinal más, el jueves contra el Olimpia”, expresó.

El atacante dejó claro que estos son los encuentros que inspiran a los futbolistas.

“Siento que estos son los partidos que todo jugador desea jugar, nos dan un motivo extra y entramos con más ganas a jugar. Esperemos que sigamos así todos los compañeros, ya que todos lo venimos haciendo bien”, mencionó el jugador.

La Liga, con paso firme ante rivales de peso

En los últimos días, Alajuelense ha enfrentado duelos de alta exigencia ante Herediano, Saprissa y ahora se prepara para medirse al Olimpia, con el objetivo de mantener su racha ganadora.

“Somos la Liga y sabemos que donde vayamos tenemos que ir a ganar. Esperamos seguir con esa racha que es muy importante para lo que se viene que es contra Olimpia, que vamos por el campeonato”, detalló.

El futbolista manudo dejó en claro que el equipo tiene hambre de títulos y que no se conforma con liderar el campeonato nacional, pues ahora el objetivo es levantar los trofeos nacional y regional.