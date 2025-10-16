Carlos Hernández opina sobre el golazo de Mariano Torres y desata debate en redes

Carlos Hernández, exjugador de Alajuelense, reaccionó al gol de Mariano Torres y causó polémica. (Archivo)

El exvolante de Alajuelense, Carlos Hernández, opinó sobre el gol que el capitán del Saprissa, Mariano Torres, le hizo a San Carlos, este miércoles por la noche y los comentarios no se hicieron esperar.

Nadie duda que el Zorro es uno de los mejores exponentes en cuanto a goles de media y larga distancia se refiere en el país y por eso, habló con propiedad de la joya con la que el argentino convirtió el que sería el segundo gol de los morados.

“Golazo de Mariano, pero ahí va a quedar, como los que tuvimos la dicha de hacer un gol de ese calibre, como un golazo y punto. Ojo, estoy hablando del gol para que no mezclen otros temas”, mencionó Hernández, en su cuenta de X.

Golazo de Mariano 🔥 pero ahí va quedar como los que tuvimos la dicha de poder hacer un gol de ese calibre 😅 como un GOLAZO y punto , ojo estoy hablando del gol para que no mezclen otros temas 👏🏽⚽️💪🏾😉 — Carlos Hernandez (@lashmidaniel16) October 16, 2025

Aficionados le responden a Carlos Hernández

Los comentarios no se hicieron esperar y le respondieron de todo al Zorro, exjugador de Alajuelense.

“Nadie habla de mí, voy a criticar un golazo de un jugador de Saprissa para que la gente me recuerde”.

“Carlos, yo soy morado y uno de los goles que más he celebrado fue el suyo contra USA, en el 3-0. Sufrí un golazo suyo a Porras en el Saprissa. Lo reconocí en aquel entonces y lo hago ahora, usted también lo hace, no hay nada de malo en hacerlo”.

Mariano Torres le anotó un golazo a San Carlos. Prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa Saprissa.)

“El de Esteban Ramírez sí pasó fronteras”.

“Ah, pero no hay comparación, en el de Mariano fue error de portero”.