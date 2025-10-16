Deportes

Carlos Hernández opina sobre el golazo de Mariano Torres y desata debate en redes

El exvolante de Alajuelense, Carlos Hernández, comentó el golazo del capitán del Saprissa, Mariano Torres, ante San Carlos, provocando reacciones divididas entre los aficionados

Por Yenci Aguilar Arroyo
Carlos Hernández
Carlos Hernández, exjugador de Alajuelense, reaccionó al gol de Mariano Torres y causó polémica. (Archivo)

El exvolante de Alajuelense, Carlos Hernández, opinó sobre el gol que el capitán del Saprissa, Mariano Torres, le hizo a San Carlos, este miércoles por la noche y los comentarios no se hicieron esperar.

Nadie duda que el Zorro es uno de los mejores exponentes en cuanto a goles de media y larga distancia se refiere en el país y por eso, habló con propiedad de la joya con la que el argentino convirtió el que sería el segundo gol de los morados.

Golazo de Mariano, pero ahí va a quedar, como los que tuvimos la dicha de hacer un gol de ese calibre, como un golazo y punto. Ojo, estoy hablando del gol para que no mezclen otros temas”, mencionó Hernández, en su cuenta de X.

Aficionados le responden a Carlos Hernández

Los comentarios no se hicieron esperar y le respondieron de todo al Zorro, exjugador de Alajuelense.

“Nadie habla de mí, voy a criticar un golazo de un jugador de Saprissa para que la gente me recuerde”.

“Carlos, yo soy morado y uno de los goles que más he celebrado fue el suyo contra USA, en el 3-0. Sufrí un golazo suyo a Porras en el Saprissa. Lo reconocí en aquel entonces y lo hago ahora, usted también lo hace, no hay nada de malo en hacerlo”.

Saprissa San Carlos, estadio carlos Ugalde.
Mariano Torres le anotó un golazo a San Carlos. Prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa Saprissa.)

“El de Esteban Ramírez sí pasó fronteras”.

“Ah, pero no hay comparación, en el de Mariano fue error de portero”.

