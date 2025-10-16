Deportes

Herediano vs Alajuelense: a esta hora y en este canal podrá ver el clásico provincial

Herediano y Alajuelense se verán las caras este jueves, en el cierre de la jornada 12 del torneo de Apertura 2025

Por Yenci Aguilar Arroyo
Herediano enfrentará a Alajuelense, este jueves, a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Herediano y Alajuelense volverán a verse las caras, en el cierre de la jornada 12 del torneo de Apertura 2025.

Este jueves, los bicampeones recibirán a los rojinegros, en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, a partir de las 8 de la noche.

La última vez en que se enfrentaron ambos equipos, por el campeonato nacional fue el 10 de agosto pasado, con victoria 1-0 a los florenses. Recordemos que el encuentro se llevó a cabo en el estadio Alejandro Morera Soto.

Herediano y Alajuelense: un duelo que se las trae

Según datos de la Unafut, Óscar Ramírez no derrota en un duelo a Jafet Soto desde el Invierno 2014. En esa ocasión, los liguistas ganaron 1-0 con gol de Armando Alonso, en los 3 juegos posteriores, Soto acumula 2 victorias y un empate.

Además, Alajuelense no ha logrado dejar en cero al Team en sus duelos en el Carlos Alvarado, de 7 realizados en todos al menos, el cuadro rojiamarillo marcó una anotación.

En este momento, los rojinegros están en el cuarto puesto de la tabla, con 18 puntos; mientras que los heredianos se colocan en la sétima casilla, con 13 unidades.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

