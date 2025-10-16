Herediano vs Alajuelense: a esta hora y en este canal podrá ver el clásico provincial

Herediano enfrentará a Alajuelense, este jueves, a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Herediano y Alajuelense volverán a verse las caras, en el cierre de la jornada 12 del torneo de Apertura 2025.

Este jueves, los bicampeones recibirán a los rojinegros, en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, a partir de las 8 de la noche.

La última vez en que se enfrentaron ambos equipos, por el campeonato nacional fue el 10 de agosto pasado, con victoria 1-0 a los florenses. Recordemos que el encuentro se llevó a cabo en el estadio Alejandro Morera Soto.

Herediano y Alajuelense: un duelo que se las trae

Según datos de la Unafut, Óscar Ramírez no derrota en un duelo a Jafet Soto desde el Invierno 2014. En esa ocasión, los liguistas ganaron 1-0 con gol de Armando Alonso, en los 3 juegos posteriores, Soto acumula 2 victorias y un empate.

Además, Alajuelense no ha logrado dejar en cero al Team en sus duelos en el Carlos Alvarado, de 7 realizados en todos al menos, el cuadro rojiamarillo marcó una anotación.

En este momento, los rojinegros están en el cuarto puesto de la tabla, con 18 puntos; mientras que los heredianos se colocan en la sétima casilla, con 13 unidades.