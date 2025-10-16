Vea algunos de los mejores goles de Mariano Torres con Saprissa

El gol que Mariano Torres le anotó a San Carlos el miércoles anterior, quedará en los libros de historia del cuadro morado. Prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El gol que Mariano Torres marcó ante San Carlos abrió un debate, sobre los mejores goles del capitán saprissista a lo largo de su carrera.

El miércoles anterior, en el estadio Carlos Ugalde corría el minuto 84, cuando el argentino se lució con una joya, que bien puede calificar como el gol del torneo.

Una bola que el capitán morado pegó desde antes de media cancha cuando vio al portero salido y lo sorprendió con una genialidad justo a su altura.

77 goles tiene Mariano Torres con Saprissa, en todas las competiciones del club.

Vale decir que siempre en este tipo de goles, hay un error del portero que no está bien ubicado, pero eso no le quita mérito la viveza y visión de Mariano para sacar un conejo del sombrero.

Algunos goles de Mariano Torres

El tanto que marcó el sudamericano definitivamente entrará en los libros de la historia y algunos se preguntan si es el mejor gol que ha marcado Mariano Torres con la camisa de Saprissa. Acá le presentamos otras anotaciones con las que se ha lucido desde que llegó al equipo morado, en el 2016.

- Gol de tiro libre ante Puntarenas. 15 de abril del 2025

Mariano ejecutó un magistral tiro libre que se coló en el ángulo superior del arco rival, demostrando su clase y precisión en los cobros.

🔝 ¡MARIANO TORRES! Golazo de tiro libre del #20

Otro de los más recordados es un tanto que le hizo a Santos, en el 2018. Mariano se llevó la bola, se burló a dos jugadores santistas y con una buena definición anotó el cuarto gol para los caribeños.

Otros equipos como Herediano, Alajuelense, Guadalupe y Carmelita también han sido víctimas del jugador sudamericano.

Este domingo, Torres tendría una nueva oportunidad para romper la red, en el clásico nacional, que será en el estadio Alejandro Morera Soto.

El creador de contenido Mr. Ale publicó un video con las mejores anotaciones y la verdad es que son verdaderas joyas.