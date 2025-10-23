Director del OIJ hace importante revelación sobre exportero de Herediano que habría intentado matar a tres hombres

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hizo una importante revelación sobre el exportero del Club Sport Herediano, que fue detenido este miércoles como sospechoso de tratar de matar a tres hombres.

Se trata de un joven apellidado Orias, de 22 años, quien llegó a ser campeón nacional con el Team y que, actualmente, jugaba como portero para el Municipal Desamparados, en la Liga de Ascenso.

Ante una consulta hecha por La Teja, el director del OIJ confirmó que, al parecer, Orias formaba parte de una peligrosa agrupación criminal que estaba ganando poder en Moravia, San José.

Los hechos por los que fue detenido el exportero del Herediano, apellidado Orias, ocurrieron el pasado 1 de agosto. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Steven Orias, exportero del Herediano, bajo investigación por tentativa de homicidio frente a la casa de su madre, en Moravia

“Lo que tenemos es que, en apariencia, él estaría asociado a un grupo que está tratando de tomar Los Sitios y él estaría, directamente, involucrado en lo que es un intento de homicidio contra varias personas con una AK47”, indicó Zúñiga a este medio.

De momento, las autoridades no han dado a conocer cuánto tiempo tendría el portero de formar parte de ese grupo criminal, ni el rol que tenía dentro de la agrupación que, al parecer, se dedica al narcotráfico en esa zona.

Orias fue detenido a eso de la 11:10 a. m. de este miércoles en Los Sitios de Moravia, como sospechoso de un delito de tentativa de homicidio, que ocurrió el pasado 1.° de agosto frente a la casa de su mamá, en esa misma localidad.

LEA MÁS: Exportero del Herediano Steven Orias espera que definan su futuro tras ser detenido por tentativa de homicidio

“Según el informe preliminar, los hechos se dieron cuando este hombre, presuntamente, se habría involucrado en una riña con otros dos sujetos”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Para el momento de la agresión, las autoridades atendieron el caso a las 7:15 p.m. mediante una llamada al 911.

Cuando la Cruz Roja y la Fuerza Pública llegaron, atendieron a un sujeto de apellidos Jiménez, herido de bala en una pierna; también otro sujeto de apellido Zúñiga, alias el “Loco”, y otro sujeto de apellido Salazar.

LEA MÁS: Hombre ofrecía tatuajes gratis a niñas y luego les pedía fotos íntimas

También se reportaron daños en un carro y en la casa de la mamá de Orias.

Las autoridades investigan si dicha balacera estaría relacionada con una disputa por territorios para la venta de drogas entre la banda a la que supuestamente pertenece Orias y otro grupo de la zona.