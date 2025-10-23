Sucesos

Exportero del Herediano Steven Orias espera que definan su futuro tras ser detenido por tentativa de homicidio

El exportero de Herediano es sospechoso de una tentativa de homicidio y por eso fue detenido el miércoles

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
El exportero del Club Sport Herediano, Steven Orias de 22 años, permanece detenido
Steven Orias, exportero del Club Sport Herediano, permanece detenido (Cortesía/Cortesía)

Steven Orias, exportero del Club Sport Herediano y de 22 años, permanece detenido a la espera de la audiencia de medidas cautelares, tras ser vinculado con un supuesto delito de tentativa de homicidio, informó la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José.

El arquero, quien actualmente juega en el Municipal Desamparados de la Liga de Ascenso, se encuentra bajo custodia mientras las autoridades analizan su situación, tras el grave incidente ocurrido frente a la casa de su madre en Los Sitios de Moravia, San José.

LEA MÁS: “El tiempo corre y no sabemos nada de él”, hermana del estilista de reinas de belleza desaparecido

Los agentes del OIJ contra la Integridad Física y Tránsito detuvieron al exportero a las 11:10 a.m. de este miércoles 22 de octubre.

Según el expediente 25-001261-0053-PE, Corella habría participado en una riña, el pasado 1º de agosto, en la que resultaron heridas varias personas y se produjeron daños en un vehículo y en la vivienda de su madre.

LEA MÁS: Exportero de Herediano tenía un plan claro antes de su arresto por tentativa de homicidio

Entre los afectados están un hombre de apellido Jiménez, herido de bala en una pierna. Otro sujeto de apellido Zúñiga, alias el “Loco” y un tercer implicado de apellido Salazar.

LEA MÁS: “Le dije que sentía algo en el pecho, que no fuera”, mamá de joven que murió arrastrado por cabeza de agua

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Exporterosteven oriasClub Sport Heredianomedidas cautelaresMunicipal Desamparados de la Liga de Ascensotentativa de homicidio
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.