“Le dije que sentía algo en el pecho, que no fuera”, mamá de joven que murió arrastrado por cabeza de agua

Kendal Jesús Rodríguez Salazar, de 19 años, es el muchacho que murió al ser arrastrado por un cabeza de agua cuando pescaba en el río Arenal, en Pocosol de San Carlos, zona norte del país.

La pesca era su pasión y disfrutando de esta fue que ocurrió la desgracia, el viernes 17 de octubre anterior.

Ligia Salazar, mamá del muchacho, conversó con La Teja y en medio del dolor recordó cómo ese viernes tenía un presentimiento que no sabía explicar. Le pidió a su hijo que no fuera de pesca, pero el joven le dijo que todo estaría bien, lamentablemente, horas después la mamá supo, sin que le dijeran una palabra, que su hijo había fallecido.

Kendal Jesús Rodríguez Salazar, de 19 años, era amante de la pesca y la cocina. Foto: Ligia Salazar para La Teja (Ligia Salazar para La Teja/Ligia Salazar para La Teja)

El cuerpo de Kendal fue encontrado cerca de las 3:30 p. m. del sábado 18 de octubre, su familia lo despidió esta semana en Santa Rosa de Pocosol.

Uno de los sueños pendientes que le quedaron fue convertirse en chef.

LEA MÁS: Joven pescador de 19 años murió al ser arrastrado por río Arenal en Pocosol de San Carlos

“Le rogué que no fuera”

“Le apasionaba cocinar y también la pesca. El papá o todos como familia lo acompañábamos, pero ese día quería ir con el amigo, por más que le rogamos para que no fuera, él me dijo: ‘Mami, yo voy a estar bien, tranquila, ahorita vengo, va a ver que todo va a estar bien’. Le dije que sentía algo en el pecho, que no se fuera, ese día sentía algo horrible en el pecho”, recuerda doña Ligia.

La mamá quedó intranquila y sus peores temores los confirmó con solo ver llegar a su casa el carro del abuelo del amigo de su hijo, con quien minutos antes se fue a pescar.

“De una vez le dije a mi esposo: Kendal no está bien”, recordó la mamá en medio de su dolor por la pérdida.

LEA MÁS: Así fue la desgarradora forma en la que mamá descubrió que sus 2 hijos murieron ahogados en piscina

Kendal Salazar, de 19 años, fue arrastrado por una cabeza de agua en el río Arenal de San Carlos. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Un joven trabajador y soñador

Kendal era un muchacho de familia, estaba ilusionado porque le habían dado esperanza de ser contratado para un trabajo.

“Él siempre estaba conmigo, yo ordeño y siempre me ayudaba con las vacas, me ayudaba a cortar matas de maíz, me hacía los mandados, era mi mano derecha, era un muchacho muy valiente.

“Mi hijo estaba contento porque iba a conseguir trabajo, él tenía una novia y siempre fue atento con ella y conmigo. Era un caballero, muy detallista”, comentó doña Ligia.

LEA MÁS: Maestra de niño que murió ahogado dio noticia a compañeros: “Lloramos, hicimos berrinche y nos agarramos de la mano”

105 familias han perdido un ser querido ahogado

En esta fatalidad sobrevivieron dos personas, quienes le dijeron a la familia de Kendal que el río estaba bajo, el agua no les llegaba ni a las rodillas, pero de un momento a otro fueron arrastrados por una fuerte corriente. “Mi hijo luchó hasta el final, él sabía nadar, pero nos dicen que el golpe fue muy fuerte.”

Esta era la primera vez que el joven visitaba este río.

Doña Ligia afirma que no le desea este dolor a ninguna familia.

La Cruz Roja señaló que hasta el 13 de octubre contabilizaban 105 personas fallecidas por accidentes acuáticos en lo que llevamos de este 2025.