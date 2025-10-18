Joven pescador de 19 años desaparece tras ser arrastrado por río Arenal en Pocosol de San Carlos

Un joven de 19 años desapareció al ser arrastrado por una cabeza de agua en el río Arenal, en Pocosol, San Carlos. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Un joven pescador, de 19 años, desapareció al ser arrastrado por una cabeza de agua en el río Arenal, en Pocosol de San Carlos.

La víctima estaba pescando junto a otros dos hombres cuando ocurrió la emergencia. La Cruz Roja recibió la alerta este viernes 17 de octubre, pasadas las 9 p. m.

Rescate y búsqueda continúa

El cruzrojista Marvin Portuguez señaló que dos de los afectados salieron ilesos, pero el joven no logró salir.

Los rescatistas se mantuvieron en la zona hasta las 2:30 a. m. de este sábado, sin resultados positivos hasta el momento y reanudaron la búsqueda pocas horas después.

“Hay una balsa que recorre el río en busca del joven, también una lancha sube sobre el río San Carlos”, detalló Portuguez.

Los rescatistas permanecen en el sitio y continúan con la búsqueda.

