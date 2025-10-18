Sucesos

Búsqueda para recuperar cuerpo de hombre que se bañaba en una poza en Osa tardó siete horas

La Cruz Roja tardó siete horas de búsqueda para hallar el cuerpo de un hombre dentro de una poza en Bahía Ballena, Osa

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales
Buzos especializados de la Cruz Roja se llevaron siete horas para encontrar el cuerpo de un hombre que murió cuando se bañaba en una poza en Bahía Ballena, Osa, Zona Sur de Costa Rica. Foto: Cruz Roja
Buzos especializados de la Cruz Roja se llevaron siete horas para encontrar el cuerpo de un hombre que murió cuando se bañaba en una poza en Bahía Ballena, Osa, Zona Sur de Costa Rica. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Buzos especializados de la Cruz Roja tardaron siete horas para encontrar el cuerpo de un hombre que murió cuando se bañaba en una poza en Bahía Ballena, Osa, zona sur de Costa Rica.

La tragedia fue reportada a las 5 p. m., de este viernes 17 de octubre y a las 5 a. m., de este sábado los paramédicos señalaron que encontraron el cuerpo, lo llevaron a una zona segura y entregaron el caso al OIJ.

LEA MÁS: Hombre desaparece mientras se bañaba en catarata de Bahía Ballena

Rescate nocturno en condiciones extremas

El rescatista Minyar Collado señaló que recibieron la alerta por medio del sistema 911.

“Una persona lamentablemente fue arrastrada por una corriente, la Cruz Roja trasladó buzos certificados para este tipo de operaciones nocturnas. Este incidente se atendió en un tiempo de siete horas”, manifestó Collado.

LEA MÁS: Desgarrador testimonio de una abuela que perdió su casa por inundación en Curime

LEA MÁS: Vecina de barrio Dent: “Por la presión con la que entró el agua nos hubiéramos ahogado”

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Bahía Ballena, Osaahogadopozarescate nocturno
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.